TÜRKTOB Başkanı: 'Binlerce Yıllık Tohum' Haberleri Yanıltıcıdır

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, son zamanlarda medyada yer alan 'binlerce yıllık tohumlardan yapılan üretim' haberlerinin kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu belirterek, "Hiçbir yetkisi olmayan insanlar köylerde tohum topluyor. Buna bir dur diyelim. Çiftçilerimiz dolandırıcılara kanmasın. Fırsatçılar çiftçimizin emeği ile oynuyor" dedi.

TÜRKTOB Başkanı Hacı Ömer Güler, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'bin yıllık tohum' haberlerine atıfta bulanarak çiftçileri uyardı. Bu tür haberlerin bilimsel gerçeklikle ve tarımsal pratiklerle örtüşmediğini belirten Güler, bu yanıltıcı haberlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, çiftçilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Güler, söz konusu haberlerde siyez, peygamber, dallı, kara, kavlıca, karakılçık gibi yerel buğday çeşidi isimlendirmelerinin ön plana çıkarılarak bu yanlış algının pekiştirilmeye çalışıldığının ve bu tohumların verim özellikleri ile dane sayılarının abartıldığının altını çizdi.

"Hayal satanlara inanan çiftçilerimiz hayal kırıklığına uğramasın"

Güler, "Bire 8 bin veren tohum diyorlar. Sadece buğdayda böyle bir tohuma sahip olsak dünyanın süper gücü biz oluruz. Hayal satanlara inanan çiftçilerimiz hayal kırıklığına uğramasın, parasını kaptırmasın, emeğini boşa harcamasın. Hasat zamanı sadece saman ve sapla baş başa kalmasın. Haberlerde sözü edilen bu çeşitler için 7 bin yıl önceye gitmeye gerek yok, zaten araştırmacılarımızda, gen bankalarımızda bu çeşitler var. İstenildiği zaman çiftçi şartlarında üretimi yapılabiliyor. Yasak değil. Ancak bunun tohumunu ticari olarak satamazsınız. Bu haberler Türk tarımına zarar veriyor. Ayrıca bu kaçak satış ve tohum takasları yüzünden gerçek yerel çeşitler bulunamaz oldu. Tüm çeşitler birbirine karıştı. Genetik zenginliğimizi değerlendirdiğini söyleyen fırsatçılar aslında bu eşsiz zenginliğimizi bozuyor" ifadelerini kullandı.

"Tohumun saklanacağı yer gen bankalarıdır"

Tohumların biyolojik yapısı gereği uzun süreler boyunca canlılıklarını korumalarının oldukça zor olduğunu, binlerce yıl boyunca uygun koşullarda saklanmayan tohumların çimlenme kapasitesini korumasının ise imkansız olduğunu kaydeden Güler, "Tohumlar, nem, sıcaklık ve ışık gibi çevresel faktörlere karşı son derece hassastır. Bu nedenle birkaç yüz yıl, hatta onlarca yıl boyunca bile canlı kalmaları, özel koruma yöntemleri kullanılmadığı ve yenileme yani yeniden ekim yapılmadığı takdirde mümkün değildir. Tohumun saklanacağı yer gen bankalarıdır" dedi.

TÜRKTOB Başkanı Güler, bu tür haberlerde genellikle arkeolojik kazılarda bulunduğu ve çimlendiği iddia edilen tohumların gündeme geldiğini hatırlatarak, "Arkeolojik kazılarda bulunduğu, sandıklardan veya küplerden çıktığı söylenen eski tohumlar, geçmiş bitki türleri hakkında bilgi sağlayabilir. Ancak bu tohumların çimlenebileceği ve modern tarımda kullanılabileceği iddiaları yanlıştır. Bilim insanları, bu tohumların genetik materyallerini inceleyerek bitki evrimini ve tarihini araştırıyor ve yeni çeşitlerin geliştirilmesinde yani bitki ıslahında kullanıyorlar. Fakat bu tohumların binlerce yıl sonra hala canlı olabileceği anlamına gelmez. Modern tarım, yüksek verimlilik ve dayanıklılık gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle sertifikalı tohumlar, modern tarımın gereksinimlerini karşılayacak şekilde üretilir, sürekli olarak bitki ıslahı ile iyileştirilir ve belirli bir raf ömrü içerisinde en uygun koşullarda saklanır. Bu nedenle yüzlerce, binlerce yıllık tohumların modern tarımda kullanılması ekonomik açıdan da mantıksızdır" ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerimiz dolandırıcılara kanmasın"

Çiftçileri uyaran TÜRKTOB Başkanı Güler, "Hiçbir yetkisi olmayan insanlar köylerde tohum topluyor. Buna bir dur diyelim. Çiftçilerimiz dolandırıcılara kanmasın. Fırsatçılar çiftçimizin emeği ile oynuyor" dedi.

Tohumların saklanma ve çimlenme koşulları hakkında daha fazla bilgi sahibi olunmasının bu tür yanıltıcı haberlerin yayılmasını önleyeceğini vurgulayan Güler, modern tarımın gereksinimlerini karşılayacak şekilde geliştirilen ve saklanan tohumların şimdi ve gelecekte tarımsal üretimin temelini oluşturacağını söyledi. "Geçmişten gelen mirasımızı modern tarım teknikleri ve bilimsel araştırmalarla geleceğe taşımak, tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır" diyen TÜRKTOB Başkanı Hacı Ömer Güler, modern tohumculuk endüstrisinin sürekli gelişim ve inovasyonla, artan sertifikalı tohum üretimiyle tarımsal verimliliği artırmaya devam edeceğinin altını çizdi. - ANKARA