TÜRKŞEKER'in 2026 pancar alım fiyatı 3 bin 720 lira, Yozgatlı üreticiyi tatmin etmedi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - TÜRKŞEKER tarafından 2026 yılı şekerpancarı alım fiyatını kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 lira olarak açıklaması, Yozgat'ta üreticilerin tepkisini çekti. Mazot, gübre, elektrik ve işçilik maliyetlerinin çok yüksek olduğunu anlatan çiftçiler, verilen fiyatın maliyeti zor kurtaracağını, fiyatın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylediler.

TÜRKŞEKER tarafından 2026 yılı şekerpancarı alım fiyatının kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 lira olarak belirlenmesinin ardından fiyatın yetersizliğine dikkat çeken Yozgat bölgesi çiftçileri, önümüzdeki yıl ekim yapan çiftçi sayısının daha da düşeceğini belirtti. Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de Yozgat'ta geçen yıla göre bu yıl ekim alanlarının yüzde 25 oranında azaldığını, girdi maliyetlerinin yüksek, alım fiyatlarının düşük olmasının bu gerilemede etken rol oynadığını bildirdi.

İnceçayır köyünde yağmur altında şekerpancarı söken çiftçilerden Resul Karakavak, "Maliyetler altında çok eziliyoruz. Seneye benim fikrim, kararım ekmeyeceğim. Benim gibi düşünenin çok var. Maliyet nasıl olacak, 100 liraya mazot yakıp da şu günde? Bugün şu traktörün deposu 10 bin liraya doluyor. Bir günde de üflüyor mazotu bu traktör. 10 bin lira yakıt yakaraktan ne kazanacaksın? Hiç tatmin edici bir fiyat değil. Benim maliyetimi kurtarmaz" dedi.

"BEKLEDİĞİMİZ FİYAT DEĞİL"

Çiftçi Ali Osman Erciyes de, "Şeker pancarı fiyatları açıklandı. Bizi tatmin etmedi. Beklediğimiz fiyat değil. Beklediğimiz fiyat 4 bin 200, 4 bin 300 lira civarındaydı. 3 bin 720 lira maliyetin altında zaten, maliyetimiz çok arttı. Gübre, mazot, tohum. Bu yıl afet oldu. İki defa ektiğimiz yerler oldu. Girdi maliyetimiz çok arttı bu yıl. Ama beklediğimiz fiyat bu değil. 3 bin 600-3 bin 700 lira maliyetimiz var. Kar yapmadıktan sonra bu işi yapmanın bir anlamı yok. Genç çiftçiyim. Yapmaya çalışıyoruz ama inan ki yapılacak derecede değil" ifadelerini kullandı.

Muharrem Erciyes ise, "Bu sene şekerpancarı fiyatı bize göre uyuşmadı. Afet oldu, ikinci ekimi yaptık. Maliyetler çoğaldı bizim için. Zaten mazot başını aldı gitti, gübre de öyle. Her şeyin maliyeti arttığı için bu sene de kar edemeyeceğiz. Maliyetimiz 3 bin 700 lira falan buldu bizimki, başkasını bilmiyorum. Çünkü sertifikalı tohum pahalı olduğu için sıkıntı biraz. Bir de ikinci ekimi yaptığımız için" şeklinde konuştu.

"2026'DA 2025'E GÖRE YÜZDE 25 EKSİK PANCAR EKİMİ"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de geçen sezona göre şekerpancarı ekilişinde azalma olduğunu belirtti, şöyle konuştu:

"Üreticinin girdi maliyetlerine bakılarak fiyat yine düşük çıktı. En kötü şartlarda 4 bin 200 lira bekleniyordu, pancar fiyatı. Bu fiyat ancak çiftçinin kendisini kurtarır. Para kazanacak durumu yok çiftçinin. 10-11 tonu dekardan alacak ki çiftçi, 3 tonu kendine kalsın. Şu anda da 7-8'i geçmiyor pancar, uç uca gelir. Para kazanacağını düşünmüyorum. Zaten bu son 5 yılda pancar ekimi azaldı. Girdi maliyetleri yüksek olduğundan, fiyatın düşük olduğundan pancar üretim azaldı. 2027'de ne olur onu bilmiyorum ama 2026'da 2025'e göre yüzde 25 eksik pancar ekimi. Bu seneki bu fiyat ile biraz daha düşeceğini düşünüyorum. İnşallah çiftçimize hayırlı olur. Bol bereketli bir verim verir. Erken sökümde zarar ettiğini söylüyordu üreticiler, kilo dönmüyor. Fiyat uygun değil. Sıkıntı çekiyorlar. İnşallah hayırlı olur. 4 bin 200 lira olsa, 3 bin 500, 3 bin 600 lira şu an girdi maliyeti var bunun. Ton başına 1.500 lira kalmış olsa dekardan, 8 ton alsa 4 bin lira para kalır. En azından çiftçi ektiğini normal hale getirir. Yüklü para kazanır diye düşünmüyorum ama en azından kendini kurtarırdı. Şu anki verilen fiyat ile çiftçi ucu ucuna geleceğini düşünüyor."

Kaynak: ANKA