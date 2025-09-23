TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası'ndan Kadın Girişimciler için İşbirliği

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Türkiye İş Bankası, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarının da devam ettiği New York'ta bir dizi üst düzey temasta bulundu.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, konfederasyon ile Türkiye İş Bankası, 2021'de hayata geçirdikleri Girişimde Kadın Gücü projesiyle bir yandan yurt genelinde etkinlikler düzenlerken diğer yandan projeyi uluslararası arenaya taşıyarak girişimci kadınların iş olanaklarını genişletmesine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ABD ziyaretinde iki kurumun temsilcileri, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) Program ve Politika Müdür Yardımcısı Shoko Ishikava ve UN Global Compact Dış İlişkiler ve Katılım Başkanı Sue Allchurch ile bir araya geldi.

Türkevi'nde "Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik Zincirleriyle Sürdürülebilir Kalkınma Etkinliği" düzenleyen heyet, Kadın Sahipli İşletmeler Derneği (NAWBO) tarafından Oppenheimer salonunda düzenlenen "Transatlantic Opportunities For Entrepreneurial Women" paneline de katıldı.

Açıklamada ziyarete ilişkin değerlendirmelerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Yasemin Açık, "Kadınların girişimcilikte güçlenmesi ve hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın öncelikli koşullarından birini oluşturuyor. Biz de Girişimde Kadın Gücü projesiyle binlerce kadına ulaşarak farklı destek mekanizmalarıyla iş hayatında daha güçlü bir konum edinmelerine katkı sağlıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da New York'ta gerçekleştirdiğimiz temaslarla projemizin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırırken aynı zamanda ülkemizdeki girişimci kadınlara daha geniş bir perspektif sunuyor, deneyimlerimizi küresel iyi örneklerle zenginleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"El kitabının 3 ülkede pilot çalışmalarının başlatılması yönünde prensipte anlaştık"

Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş da girişimci kadınların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve tedarik zincirlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tedarik El Kitabı ile ülkedeki kadınlara ait işletmelerin kamu ve özel sektör ihale ve tedarik süreçlerine katılmalarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Kurtuluş, şunları kaydetti:

"Bankamız, TÜRKONFED ve UN Women işbirliğinde hazırlık çalışmaları devam eden Kadın - Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik El Kitabı'nın tedarik süreçlerine entegrasyonu destekleyecek önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz. ABD'deki ziyaretlerimizde global örneklerle hazırlanacak bu el kitabının 3 ülkede pilot çalışmalarının başlatılması yönünde prensipte anlaştık. Amacımız, girişimci kadınların bireysel başarısına katkı sunarken aynı zamanda ekonomik büyümeyi daha kapsayıcı ve dayanıklı bir zemine oturtmak. Biliyoruz ki, girişimci kadınların desteklenmesi, ekonomik kalkınmanın da anahtarı."

UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Belen Sanz Luque ise "Kadın erkek eşitliğine duyarlı tedarik yaklaşımı etrafında güçlerimizi birleştirerek, yalnızca girişimci kadınlar için yeni pazarlar açmakla kalmıyor, aynı zamanda onların işletmelerinin büyümesi ve adil bir şekilde rekabet edebilmesi için eşit şartlar da yaratıyoruz." değerlendirmesini yaptı.