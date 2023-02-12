Turkonfed, Deprem Bölgesine 166 Tır, 391 Barınma Konteyneri ve Çok Sayıda İhtiyaç Malzemesi Gönderdi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehri etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerinin ve halkın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgeye, 166 tır tüketim ve giyim malzemesi, pişmiş gıda, yakıt; 391 barınma konteyneri, binden fazla çadır, 4 aşevi, 5 binden fazla kişiye hizmet verebilecek 3 mobil mutfak, binden fazla kumanya, 100’e yakın portatif tuvalet ve banyo, 15 binden fazla yatak, 96 iş makinesi, 245 kamyon, 3 jeneratör, bine yakın ısıtıcı, 20 binden fazla battaniye ve 21 bin defin malzemesi gönderdi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehri etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerinin ve halkın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgeye, 166 tır tüketim ve giyim malzemesi, pişmiş gıda, yakıt; 391 barınma konteyneri, binden fazla çadır, 4 aşevi, 5 binden fazla kişiye hizmet verebilecek 3 mobil mutfak, binden fazla kumanya, 100'e yakın portatif tuvalet ve banyo, 15 binden fazla yatak, 96 iş makinesi, 245 kamyon, 3 jeneratör, bine yakın ısıtıcı, 20 binden fazla battaniye ve 21 bin defin malzemesi gönderdi.

Çatısı altında 30 federasyon ve 300'den fazla dernek üzerinden 60 bini aşkın şirket yer alan TÜRKONFED'den bugün yapılan yazılı açıklamaya göre; 10 ili kapsayan depremin ilk gününden itibaren bölgenin acil ihtiyaçlarını karşılamak ve yaraları sarmak için bölgeye çok sayıda ayni ve nakdi yardım ulaştırdı. Türkiye'nin birçok ilinden iş insanlarıyla yardım seferberliği başlatıldığı belirtilirken TÜRKONFED bünyesinde Deprem Kriz ve Koordinasyon Merkezi de kuruldu.

AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR BÖLGEYE ULAŞTIRILDI

TÜRKONFED üyeleri tarafından deprem bölgesine şu ana kadar tespit edilebilen toplamda 166 tır tüketim ve giyim malzemesi, pişmiş gıda, yakıt; 391 barınma konteyneri, binden fazla çadır, 4 aşevi, 5 binden fazla kişiye hizmet verebilecek 3 mobil mutfak, binden fazla kumanya, 100'e yakın portatif tuvalet ve banyo, 15 binden fazla yatak, 96 iş makinesi, 245 kamyon, 3 jeneratör, bine yakın ısıtıcı, 20 binden fazla battaniye, 21 bin defin malzemesi ulaştırıldı. Konaklama hizmeti veren bazı TURKONFED üyelerinin otellerini depremzedeler için açtığı belirtildi. Uluslararası arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde ulaşımı ve lojistik ihtiyaçları karşılanırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla yapılan nakdi yardımların TÜRKONFED üye ağı aracılığıyla afet bölgesine gönderildiği kaydedildi.

Bu afette çok önemli bir rol olan koordinasyon görevini üstlendiklerini vurgulayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, şunları kaydetti:

"ULUSLARARASI KURULUŞLARI ORTAK PAYDADA BULUŞTURDUK: Türkiye'nin en ücra köşesinde bile üyesi olan TÜRKONFED olarak deprem felaketinin olduğu ilk andan itibaren önce koordinasyonu sağlamak üzere çalışmalara başladık. Bu kapsamda 30 federasyon ve 300 dernek üzerinden 60 binin üzerinde üyemizi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED), Hedefler İçin İş Dünyası, Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Habitat ve GEN Türkiye gibi paydaşlarımızı, AFAD'ın yanı sıra Ahbap ve İhtiyaç Haritası'nın da içinde olduğu Afet Platformu gibi organizasyonlar ile Connecting Business Initiative (CBi) Türkiye Platformu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) gibi uluslararası kuruluşları ortak bir paydada buluşturduk.

SÜRECİ HIZLANDIRAN, ESNEK HAREKET EDEN ORGANİZASYONLARA İHTİYAÇ VAR: Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki gücümüzü, çözüm yeteneklerimizi birleştirerek bu felaketin yarattığı travmayı çözebiliriz. Şu anda süreci hızlandıran, koordinasyon ve insan kaynağı yeteneği ile hızlı ve esnek hareket eden organizasyonlara ihtiyacımız var. Bu nedenle TÜRKONFED dahil bu konuda çalışan ve çözüm üreten kurum ve kuruluşlar için yasal süreçlerin kolaylaştırıcı adımlarla yeniden kurgulanması gerekiyor. Böylesi zor bir dönemde kapsayıcı ve katılımcı iş birliklerine alan açan bir yaklaşım sosyal devletin en güçlü bileşenidir"