"Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu" Paneli 25 Eylül'de Ankara'da

Panel, iki kardeş ülke arasında enerji ve ekonomi alanlarında iş birliğini güçlendirmeyi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni vizyonlar geliştirmeyi ve bölgesel istikrar ile refaha katkı sunacak stratejik yaklaşımları ele almayı amaçlıyor.

Enerji kaynakları açısından dünyanın beşinci büyük doğal gaz rezervlerine sahip olan Türkmenistan, Türk dünyasının enerji güvenliğinde ve bölgesel ekonomik entegrasyonunda kilit bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Türkiye ile stratejik ortaklık çerçevesinde geliştirilecek enerji projeleri, iki ülkenin ötesinde Avrasya'nın enerji arz güvenliğine de önemli katkılar sağlayacaktır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı & TBMM Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan İşangulıyev ve uzmanların katılım sağlayacağı panelde ayrıca birçok akademisyen, diplomat ve sektör temsilcisi de bulunacak. Söz konusu panelde; doğal gaz ve enerji iş birlikleri, ticaret hacminin artırılması, yeşil enerji ve sürdürülebilir ekonomi vizyonu gibi konular masaya yatırılacaktır.

Türkmenistan'ın bağımsızlığının yıldönümünde gerçekleşecek bu panel, iki ülke arasında sadece ekonomik değil, kültürel ve stratejik bağların da güçlendirilmesine önemli katkılar sunacaktır. Türk dünyasının enerji vizyonuna ışık tutacak olan etkinlik, geleceğe yönelik iş birliği modelleri açısından tarihî bir buluşma niteliği taşımaktadır.