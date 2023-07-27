Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları Singapur'da düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi liderliğinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları" bu sefer de Singapur Dış Yatırım ve Ticaret Ajansı Enterprise Singapur iş birliğiyle Singapur'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ofis tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü vurgusuyla dünyanın farklı noktalarında düzenlenmeye devam eden "Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları"nın bir diğeri Singapur'da start aldı.

Türkiye'nin büyüyen yatırım ortamının ve sunduğu ayrıcalıkların uluslararası iş dünyasına tanıtıldığı resepsiyonda Phillip Capital Üst Yöneticisi (CEO) ve 2. Jenerasyon yöneticisi Linus Lim, Enterprise Singapur Kıdemli Direktörü Clarence Hoe, Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ile Singapur'u temsilen bürokratlar ve iş dünyasının önemli temsilcileri yer aldı.

"Daha fazla yatırım çekme hedefindeyiz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu Cumhuriyetin 100. yılı onuruna Büyükelçilikler ev sahipliğinde düzenledikleri yatırımcı resepsiyonlarına, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki yoğun temaslarının ardından Güneydoğu Asya'nın önemli bir merkezi olan Singapur ile devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Singapur merkezli yatırımcıların Türkiye'de lojistik, enerji, madencilik, gıda, teknoloji girişimleri, finansal hizmetler, turizm ve gayrimenkul yatırımlarına odaklandığını görüyoruz. 2022 sonu itibarıyla Singapur'un ülkemizdeki uluslararası doğrudan yatırım stoku yaklaşık 11 milyar dolar seviyesinde.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak en önem verdiğimiz başlıklardan biri teknoloji girişimlerimizin sermaye ile buluşması. Singapur'un da bu alanda dikkat çeken bir konumu var. Singapur merkezli girişim sermayesi fonlarının Dream Games, Peak, Insider gibi milyar dolar değerlemeye ulaşan girişimlerimize yatırım yaptığını hatırlatmak isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başladığımız Türkiye Yüzyılı'nda, Temasek ve GIC gibi devlet fonlarına, aile ofislerine ve Asya merkezli çok uluslu şirketlere ev sahipliği yapan Singapur'dan daha fazla yatırım çekme hedefindeyiz."

"Singapur ve Türkiye, yıllar boyunca güçlü ikili ekonomik ilişkilere sahip oldu"

Enterprise Singapur Kıta Amerikası ve Avrupa'dan Sorumlu Kıdemli Direktörü Clarence Hoe, Enterprise Singapore olarak, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını kutlayan Türkiye'yi tebrik ettiklerini aktararak, "Bugün, Türkiye'nin gösterdiği olağanüstü ilerlemenin anılması ve kutlanması gereken önemli bir gündür. Singapur ve Türkiye, yıllar boyunca güçlü ikili ekonomik ilişkilere sahip oldular. Bundan sonra da Enterprise Singapore olarak özellikle ticaret, altyapı, inovasyon ve teknoloji alanlarında karşılıklı büyümeyi teşvik etmek için Türk şirket ve kurumlarıyla daha da yakın iş birliği yapmayı sabırsızlıkla beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli de Türkiye ve Singapur'un bölgelerindeki merkezi konumları itibarıyla birbirlerinin doğal bölgesel ortağı olduklarını belirtti.

Gönenli, Türkiye'nin ikinci 100 yılına adım atmakta olduğu bu dönemde iki ülke arasında, ekonomik ve ticari anlamda birbirini tamamlayan önceliklerin ve güçlü bir işbirliği zemininin bulunduğuna işaret ederek, "Singapurlu şirketleri Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Burak Dağlıoğlu'nun Singapur'u ziyaretinin bu konudaki güçlü irademizin bir göstergesi."açıklamasında bulundu.

Phillip Capital CEO'su Linus Lim ise Singapur'un finansal aracılık hizmetleri alanındaki en köklü şirketlerinden biri olan, 2012'de bir satın alma ile giriş yaptıkları Türkiye pazarında istikrarlı bir şekilde büyümelerini sürdürdüklerini ve finansal hizmetlerin yanı sıra sigortacılık ve reasürans ile portföy yönetimi iştirakleri ile Türkiye'nin 11 ayrı şehrinde 16 şube ve 500'e yakın personel ile hizmet vermeye devam ettiklerini vurguladı.

Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen bu etkinliğin son derece yerinde bir inisiyatif olduğunu belirten Lim, İstanbul'un küresel bir Finans Merkezi olma vizyonunu yakından takip ettiklerini, Phillip Capital olarak olası fırsatları yakından takip ettiklerini kaydetti.