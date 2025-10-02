Türkiye'ye Dubai'de Enerji Verimliliği Alanında Ödül

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bakanlığın bağlı kuruluşu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Dubai'de düzenlenen Emirates Energy Award'da ödüle layık görüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin enerji verimliliği alanındaki çalışmaları, dünyanın ilgisini çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Emirates Energy Award'da 'Eğitim ve Kapasite Geliştirme' kategorisinde ödül kazandı. Başarıda, bakanlık bünyesindeki Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi önemli rol oynadı. 2002 yılından bu yana faaliyette olan tesis, hem Türkiye'den hem de yurt dışından gelen katılımcılara sunduğu eğitimlerle alanında uluslararası bir merkez haline geldi.

12 AYRI UYGULAMALI EĞİTİM ÜNİTESİ

Tesis; fırın, buhar kazanı, basınçlı hava, pompa, fan, aydınlatma, atık ısı geri kazanımı, ısı pompası, elektrik motorları gibi toplamda 12 ayrı uygulamalı eğitim ünitesi ile katılımcılara saha deneyimi kazandırıyor. Tesiste verilen eğitimlerle bugüne kadar 13 bin kişi 'Enerji Yöneticisi', 1400 kişi 'Etüt-Proje Uzmanı' ve 105 kişi 'Ölçme-Doğrulama Uzmanı' olarak sertifika kazandı. Ayrıca, 357 yabancı katılımcı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı iş birliğiyle düzenlenen uluslararası programlardan mezun oldu.

Ayrıca, bakanlığın bağlı kuruluşu TEİAŞ da 'Kamu Sektöründe Enerji Verimliliği' kategorisinde ödül kazanarak dikkat çeken bir başarıya imza attı. Bakanlık merkez kampüsünde hayata geçirdiği çok yönlü enerji verimliliği projeleriyle ödüle layık görülen TEİAŞ, bu projeler sayesinde yılda 504 ton eş değer petrol enerji tasarrufu, 1600 ton su kazanımı ve yaklaşık 1260 ton karbon emisyon azaltımı sağladı.

TÜRKİYE'DEN 6 PROJE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ayrıca, yarışmaya Türkiye'den katılımı artırmak amacıyla tüm kamu ve özel sektör paydaşlarını bilgilendirerek başvuru sürecine destek verdi. Bu girişim sonucunda, Türkiye'den toplam 6 proje ödül kazandı. Dubai Yüksek Enerji Konseyi (DSCE) tarafından iki yılda bir düzenlenen Emirates Energy Award kapsamında verilen ödüller, 1 Ekim'de Dubai'de gerçekleştirilen törende teslim alındı.