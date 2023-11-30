Türkiye ve Vietnam Arasında İş Birliği Geliştirilecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Vietnam-Türkiye iş birliğinin daha kapsamlı bir düzeye çıkarılmasıyla iki ülkenin dış ticaret hacmine ciddi katkı sağlanacağını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye-Vietnam İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Vietnam'ın Asya için bir giriş kapısı olduğunu ve iş yapma kültürünün geliştirileceğini söyledi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Vietnam- Türkiye iş birliğinin daha kapsamlı bir düzeye çıkarılması, iki ülkenin dış ticaret hacmine çok ciddi katkı sağlayacaktır" dedi.

Bakan Kacır, Ankara'daki bir otelde Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Ardından Bakan Kacır ve Başbakan Chinh, 'Türkiye-Vietnam İş Forumu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Kacır, Asya ülkeleri ile dostlukları pekiştirmek ve ticaret ve yatırım rotasında somut iş birliklerini artırmanın öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda Güneydoğu Asya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden Vietnam ile ülkemiz arasındaki ticaret ve yatırım bağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkelerimizin coğrafi uzaklığına rağmen, ortak girişimler ve yatırımlarla birlikte iş yapma kültürünü geliştireceğimizden şüphe duymuyorum" dedi.

'VİETNAM, ASYA İÇİN BİR GİRİŞ KAPISI'

Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanlarındaki başarılarını ve tecrübelerini başka ülkelerle paylaşmaya ve ortak yatırımlar yaparak geliştirmeye hazır olduklarını kaydeden Kacır, "Bu doğrultuda; Vietnam- Türkiye iş birliğinin daha kapsamlı bir düzeye çıkarılması, iki ülkenin dış ticaret hacmine çok ciddi katkı sağlayacaktır. İş dünyası temsilcilerimizin önerisi olan; Vietnam'da bir Türk Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'nin kurulması, sadece ticari bağlantılarımızı geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda sanayi altyapılarımızda da derin bir ortaklık kurmaya ve teknoloji transferine vesile olacaktır. Bizler de Vietnamlı dost yatırımcı ve sanayicilerinin bilgi ve deneyimlerinden istifade edebilme imkanına kavuşacağız. Yatırımlarda bürokrasinin azaltılması, bankacılık hizmetlerinin hızlandırılması için dijital alanda iş birliği ve Türk çalışanlarımıza vize ve çalışma izinlerinin sağlanmasıyla ekonomik alandaki iş birliğimiz daha da güçlenecektir. Asya ile kuvvetli ticari ağları ve bağlantıları olan Vietnam, Türk yatırımcılarımız için Asya'daki üretim merkezi olmaya namzettir. Asya'ya açılmayı düşünen yatırımcı, müteahhit ve sanayicilerimiz için Vietnam bir giriş kapısı işlevi görecektir" diye konuştu.

'İŞ YAPMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRECEĞİMİZDEN EMİNİM'

Kacır, konuşmasının devamında ise, " Türkiye'miz ise Vietnam açısından AB ile tesis edilen Gümrük Birliği ve imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarıyla yaklaşık 1 milyar kişilik pazara ulaşabilme imkanı sağlayan bir konumdadır. Vietnamlı yatırımcılar ve sanayiciler için Türkiye'nin, teknoloji ve sanayi ekosistemi ve üç kıtaya yayılan güçlü ağıyla büyük fırsatlar sunduğunu belirtmek isterim. Ülkelerimizin coğrafi uzaklığına rağmen ortak girişimler ve yatırımlar ile birlikte iş yapma kültürünü geliştireceğimizden eminim. Vietnam hükümetine de Türk yatırımcılarımıza daha önce gösterdiği iyi niyet ve yardımseverlik için teşekkür ediyorum. Ülkemize inanan ve güvenen Vietnamlı yatırımcılara destek olmaya her zaman hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.