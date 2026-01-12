Türkiye ve Umman iş dünyası "OMNEX 2026" etkinliğiyle işbirliğinde yeni kapı açacak

Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileri bir noktaya taşımayı hedefleyen OMNEX 2026 Umman- Türkiye İş Formu ve Uluslararası Ticaret Fuarı, 2-4 Şubat'ta iki ülkenin iş dünyasını aynı çatı altında buluşturacak.

DEİK Türkiye-Umman İş Konseyinden yapılan açıklamada, Umman'ın başkenti Maskat'ta, 2-4 Şubat'ta düzenlenecek ve AA'nın da global iletişim ortağı olduğu fuarın, Umman ve Türk iş dünyasını bir araya getireceği bildirildi.

Yaklaşık 200 büyük ölçekli firmanın etkinliğe katılacağı aktarılan açıklamada, fuarın, savunma sanayisi, ileri teknoloji ve enerji, inşaat, teknoloji, sanayi, altyapı, sağlık, turizm, gıda, tarım, mobilya, tekstil gibi birçok stratejik sektörde milyarlarca dolarlık yeni işbirlikleri ve sözleşmelerin önünü açmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, "2040 vizyonu" kapsamında Umman'ın modernizasyon sürecinin ülkeyi yalnızca bir enerji ihracatçısı kimliğinden çıkaracağı, Hint Okyanusu ile Körfez bölgesi arasında konumlanan güçlü bir teknoloji ve lojistik merkezine dönüştüreceği vurgulanarak, OMNEX 2026'nın bu süreçte Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha derin ve sürdürülebilir bir yapıya taşıyan stratejik bir platform olacağı kaydedildi.

Türkiye, OMNEX 2026'nın "onur konuğu"

Açıklamada, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek fuarın açılışının bakanların, üst düzey kamu temsilcilerinin ve iş dünyası liderlerinin katılımıyla yapılacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"OMNEX 2026, diplomatik ve ekonomik zemini iş dünyasına taşıyarak yeni ortaklıkların kurulmasına ve mevcut ilişkilerin derinleştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor. Ticarette yeni pencereler açacak olan fuarda Türkiye, 'onur konuğu ülke' sıfatıyla yer alacak. Türkiye, fuarın en güçlü katılımcı ülkelerinden biri olmaya hazırlanırken Umman ve bölge ülkeleriyle kurulacak yeni ticari ortaklıklar sayesinde yıllık 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle organizasyonda yer alacak. Söz konusu hedef, OMNEX 2026'yı Türk firmaları için yalnızca bir fuar değil, bölgesel ölçekte stratejik bir büyüme kapısı haline getiriyor."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Umman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenecek Türkiye-Umman İş Forumu'nun da iki ülke iş dünyası için yüksek katma değerli işbirliklerinin kapısını aralayacak kritik bir buluşma niteliği taşıyacağı bilgisi verilen açıklamada, etkinliğin savunma sanayisi, enerji, sanayi, turizm, sağlık ve gayrimenkul gibi stratejik alanlarda doğrudan temas, birebir görüşmeler ve somut ortaklık fırsatları sunacağının altı çizildi.

Açıklamada, Umman ekonomisine ve sahip olduğu kaynaklara ilişkin bilgi verilerek ülkenin Türkiye ile ticaret hacminin 2023'te yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğu ve imzalanan yeni lojistik ve savunma sanayisi anlaşmaları sayesinde kısa vadede 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

"Umman Türk firmaları için stratejik bir yatırım üssü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete, OMNEX 2026'nın Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemi temsil ettiğine dikkati çekerek, "Türkiye ile Umman arasında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanının katılımıyla gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin ne kadar güçlü bir zemine oturduğunu açıkça ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Ete, OMNEX 2026'nın bu stratejik sürecin iş dünyasına yansıyan en somut platformlardan biri olacağını belirterek, fuarın birçok stratejik alanda işbirliklerinin önünü açacağını bildirdi.

Umman'ın değerli ve sabit kur rejimine sahip para birimi, politik istikrarı, ülkeler arası sıfır sorun yaklaşımına dayalı dış politikası ve yatırımcı dostu düzenlemeleriyle bölgedeki en güvenli iş ortamlarından biri olarak öne çıktığını vurgulayan Ete, şunları kaydetti:

"Körfez İş Birliği Konseyine giriş açısından görece düşük maliyetli ve erişilebilir bir yatırım ortamı sunan ülke, aynı zamanda sahip olduğu ABD Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde küresel pazarlara avantajlı erişim imkanı sağlıyor. Tarihsel bağları sayesinde Doğu Afrika pazarlarına açılan stratejik bir kapı niteliği taşıyan Umman, Türkiye ile ikili ticarette ise hala yüksek ve değerlendirilmemiş bir potansiyel barındırıyor. Bu unsurlar, Umman'ı Türk firmaları açısından yalnızca bir pazar değil, bölgesel ve küresel ölçekte büyüme için stratejik bir yatırım üssü haline getiriyor.