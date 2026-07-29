Türkiye ve Tunus iş dünyası İstanbul’da buluştu

Türkiye ve Tunus iş dünyası İstanbul'da bir araya geldi. Afrika kıtasının Akdeniz'e açılan kapısı Tunus, Türk iş dünyası için hızla büyüyen bir ticaret ve yatırım pazarına dönüşüyor. Bu güçlü büyüme ve tedarik potansiyeliyle öne çıkan Tunus pazarındaki iş birliği ve yatırım fırsatları, Türkiye-Tunus İşbirliği ve Yatırım Geliştirme Forumu'nda masaya yatırıldı.

Türkiye ve Tunus iş dünyası İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye - Tunus İş birliği ve Yatırım Geliştirme Forumunda bir araya geldi. Tunus Türk Ticaret ve Sanayi Odası (CCITT), Türkiye-Tunus Sanayi ve Ticaret Platformu ile WCI Forum'un destekleriyle düzenlenen Türkiye-Tunus İş birliği ve Yatırım Geliştirme Forumu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'ın katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni bir ivme kazandığı bu dönemde düzenlenen forum, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım iş birliklerinin geleceğine yön verecek önemli konulara ev sahibi olacak.

Forumda kamu temsilcileri, diplomatik misyonlar ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirecek. Gün boyunca gerçekleştirilecek B2B görüşmelerinde ise firmalar, yeni ticari ortaklıklar ve yatırım imkanları için temaslarda bulunacak.

"Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacmi 1.6 milyar dolar"

Türkiye ile Tunus arasındaki ikili ticaret ilişkilerine değinen Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Türkiye ile Tunus arasında şuanda 1.6 milyar dolar olan ticaret hacmimizi daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmalarda bulunacaklar. Ticaret bakanlığı olarak ülkeler arası dengeli ticarete önem veriyoruz. Türkiye'nin Tunus'a olan ihracatı 1 milyar 250 milyon dolar. Karşılığında da 350 milyon dolarlık ithalatımız var. Bu iki ülke arasındaki ticaretin daha üst seviyeye çıkması ve ihracatımız kadar ithalatımızın da gelişmesi ülkeler için çok önemli. Bizde bunun için gayret ediyoruz. Tekstil, metal ürünler, demir ve çelik ürünleri, soya yağı ve petrol türevlerinde iş hacmimiz var. Bu ürünlerin ve bundan sonra buna katkı sağlayacak diğer ürünlerinde burada konuşulacağı bir ortam olacak. Bu forum umarım Türkiye ve Tunus iş dünyasına katkı sağlar" dedi.

"Forumda oluşacak görüşmeler ticaretin bel kemiğini oluşturuyor"

Türkiye - Tunus İş birliği ve Yatırım Geliştirme Forumunun önemine değinen Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, "Forumda amacımız her iki tarafın sanayicisini ve tüccarını burada bir araya getirmek. Tunus'tan 30 tane iş adamı burada. Türkiye'den ise 450 tane Tunus'a mal satan ve satmak isteyen iş insanları burada. Burada herkesi eşleştirdik. Kim kiminle görüşeceğini biliyor. Bu uluslararası forumda oluşacak görüşmeler ticaretin bel kemiğini oluşturuyor. Ticaret Bakanlığımız dünyanın her tarafında örgütlenmiş durumda. Tunus'tan buraya büyük bir heyetin gelmesi çok kıymetli ve anlamlı. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Türk iş insanları Afrika'ya açılmak zorunda"

Türkiye Tunus Sanayi ve Ticaret Platformu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, "İkili ilişkiler hızlı bir adımla büyüyecektir. Büyükelçimiz ve Ekonomi Bakanlığı nezdinde bu girişimler çok verimli sonuçlar alacağına inanıyoruz. Tunus ile geçmişimizde ticari bağlar şuan daha hızlı büyüyor. Tunus'ta çok büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Türk iş insanları Afrika'ya açılmak zorunda. Türkiye'de yatırımlarımız ile hızlı büyüdük. Afrika'da da Tunus'u açılış kapısı olarak görüyoruz. Bu kapıyı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Afrika'da Türk bayrağını dalgalandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı