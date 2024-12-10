Türkiye ve Rusya Arasındaki Ticaret İlişkileri ve Fırsatlar Ele Alındı

Küresel ekonomik gelişmeleri tartışmak ve gelişmekte olan pazarlar ile yeni fırsatları keşfetmek için önemli bir platform haline gelen ve 18-21 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) öncesi Türkiye'deki iş dünyasıyla detayların paylaşıldığı " Rusya'nın İş ve Yatırım Potansiyelini Türkiye'de Tanıtmak" başlıklı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı ve Rusya Büyükelçiliği Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin katıldı.

Büyükelçi Yerhov, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu, Rusya'nın Türkiye'nin ithalatında birinci sırada olduğunu söyledi.

Birçok sektörde oran olarak düşüşlerin meydana geldiğini anlatan Yerhov, iki ülkenin ticaret hacminde bu yıl bir miktar azalma olduğuna dikkati çekti.

Yerhov, 18-21 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek SPIEF ve bugünkü etkinliğin iki ülke arasındaki ticaret için önemli olduğuna işaret etti.

"Müteahhitlik alanında Rusya'dan aldığımız pay 100 milyar dolar"

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Kaçar da ikili mal ticaretine bakıldığında Rusya ile ticaret hacminin 2023'te 56,5 milyar dolar değerinde olduğunu vurguladı.

Kaçar, "Rusya toplam ithalatımızda birinci sırada, ihracatımızda ise altıncı sırada yer alıyor. 2024'ün 11 ayına baktığımızda toplam ticaret hacmimizin 47,2 milyar dolar olduğunu görüyoruz. İhracatımız bu dönemde 8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalatımız ise 39,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." diye konuştu.

İkili hizmet ticaretine bakıldığında ise 2023'te Rusya'ya hizmet ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 27 artışla 3,3 milyar dolara ulaştığını kaydeden Kaçar, hizmet ticareti hacminin ise 4,5 milyar dolar düzeyinde olduğunu dile getirdi.

Kaçar, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 57 milyon olduğunu aktararak, Rusya'dan gelen turist sayısının ise 6,3 milyon olduğunu belirtti.

Müteahhitlik alanındaki yatırımlara da değinen Kaçar, Rusya'nın en çok yurt dışı proje yapılan ülkeler arasında birinci olduğu bilgisini paylaştı.

Kaçar, "Bu dönemde tüm dünyada üstlendiğimiz projelerin değer olarak 5'te 1'ini, bir başka ifadeyle 100 milyar dolar üzerindeki bölümünü Rusya'dan aldık." dedi.

DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Ekmekçibaşı da 2023'te 56,5 milyar dolar olan ticaret hacminin 2024'te yaklaşık 50 milyar dolar civarında yılı kapatacağını işaret etti.

Ekmekçibaşı, "Karşılaştığımız zorluklara rağmen, Batılı şirketlerin terk ettiği Rusya pazarına sunduğumuz ürünleri çeşitlendirmek suretiyle ticaret hacmimizi 100 milyar dolar hedefine doğru taşımanın her iki ülkenin başlıca amacı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya Büyükelçiliği Ticaret Mümessili Gaşigullin de iki ülke arasındaki ilişkilerin çok dinamik olduğunu ve farklı alanlarda geliştiğini kaydetti.

Rusya'nın Türk iş insanlarına sunduğu fırsatlar tanıtıldı

Açılış konuşmalarının ardından program, SPIEF'in organizatörü olan Roscongress Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Alexander Stuglev'in sunumunu gerçekleştirdiği oturum ile devam etti.

Türk-Rus işbirliğinin geliştirilmesine odaklanan bu oturumda, sanayi, ticaret, lojistik, enerji, tarım, makine mühendisliği, bilişim teknolojileri ve diğer pek çok sektörde işbirliği konuları öne çıktı.

Oturum sırasında, Roscongress Vakfı projelerinin ve Rusya'nın iş ekosisteminin Türk işletmeleri için sunduğu fırsatlarla birlikte Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik olanaklar tanıtıldı.

2022'de başlatılan etkinlik, bugüne kadar 10 ülkede düzenlendi ve 600'den fazla iş temsilcisinin katılımına ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Türkiye'de ise üçüncü kez düzenleniyor.