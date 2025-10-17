Türkiye ve Libya Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi, Libya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekerek, "En önemlisi ise bugün tanık olduğumuz güvenlik ve istikrar ortamına ulaşmamızda Türkiye'nin oynadığı hayati rol, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne denli anlamlı ve güçlü olduğunu bir kez daha teyit etmektedir." dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla düzenlenen forum kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla "Türkiye-Afrika Uluslararası Sivil Havacılık İşbirliği" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Oturumun açılışında konuşan Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi, Türkiye ve Afrika Birliği arasındaki ticaretin hacminin her geçen yıl arttığını belirterek, Türk şirketlerinin Libya'da son derece üstün bir deneyime sahip olduğunu ve bu durumun onlara ayrıcalık kazandırdığını söyledi.

Türk müteahhitlik firmalarının ilk yurt dışı deneyiminin Libya olduğunu ve bu pazarda büyük tecrübelerinin bulunduğunu dile getiren eş-Şehubi, ulaştırma alanında iki ülke arasındaki potansiyel işbirliği imkanlarına dikkati çekti.

"Libya Afrika kıtasına açılan stratejik bir kapı konumunda"

Libya Ulaştırma Bakanı eş-Şehubi, Türkiye ile Libya arasında dış ticaret hacminin son dönemde hızlı şekilde arttığını kaydederek, "Nitekim, Libya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2023'ten (ocak ayı) bu yılın ağustos sonuna kadar 10 milyar doları aşmıştır. En önemlisi ise bugün tanık olduğumuz güvenlik ve istikrar ortamına ulaşmamızda Türkiye'nin oynadığı hayati rol, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne denli anlamlı ve güçlü olduğunu bir kez daha teyit etmektedir." diye konuştu.

Libya'nın Afrika kıtasına açılan stratejik bir kapı olduğunu ve Avrupa'ya yakın konumda bulunduğunu anlatan eş-Şehubi, bu nedenle Afrika Birliği ülkeleri ile kara ve hava ulaşım ağlarını güçlendirmeye büyük önem verdiklerini vurguladı.

Kıta genelinde ticareti ve ulaşımı kolaylaştıracak bir dizi kalkınma projesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirten eş-Şehubi, bunlara ilişkin bilgiler paylaştı.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen "Türkiye-Afrika Uluslararası Sivil Havacılık İş Birliği" başlıklı panelde İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak, THY Afrika Satış Başkan Yardımcısı Hikmet Mesut Türkseven, Abidjan Aero-Club Başkanı ve Pilot Daouda Toure, PG Capital Yöneticisi & Air Seychelles'in eski mali işler direktörü (CFO) Mahmood Niazi Hoolash, Investment Watch (I-Watch) Üst Yöneticisi (CEO) Charles Linjap konuşmacı olarak yer aldı.