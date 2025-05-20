Türkiye ve Katar Ekonomik İlişkilerini Derinleştirecek

Türkiye ve Katar Ekonomik İlişkilerini Derinleştirecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlarda büyük potansiyeli vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari ile bir araya geldi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

El Kuvari ile Katar Ekonomi Forumu marjında ??keyifli bir buluşma gerçekleştirdiklerini bildiren Şimşek, "Türkiye ve Katar mükemmel siyasi ilişkilere sahip ve şimdi bu temelden yararlanarak ekonomik bağlarımızı derinleştirme ve genişletme zamanı. İkili ticaret ve yatırımlarda ve üçüncü pazarlardaki ortak girişimlerde büyük, henüz kullanılmamış potansiyel." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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