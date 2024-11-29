Üye Girişi
Haberler
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi

Türkiye sınırı kan gölüne döndü! Muhalif gruplar kent merkezinde

 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma

 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı

İstanbul'da 13 özel hastaneye kayyum atandı
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye ve İngiltere Arasında Enerji ve İklim Diyaloğu Mutabakatı İmzalandı

Türkiye ve İngiltere Arasında Enerji ve İklim Diyaloğu Mutabakatı İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İngiltere ile 'Enerji ve İklim Diyaloğu' konusunda mutabakat zaptı imzaladı. Temaslar kapsamında temiz enerjiye geçiş, düşük karbonlu hidrojen ekonomisi gibi konularda işbirlikleri ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve İngiltere arasında "Enerji ve İklim Diyaloğu" konulu mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Bayraktar, Londra'daki temasları kapsamında İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, temiz enerjiye geçiş, düşük karbonlu hidrojen ekonomisi, şebeke modernizasyonu, bölgesel enterkonneksiyonlar ve küçük modüler reaktörler gibi önemli işbirliklerini kapsayan "Enerji ve İklim Diyaloğu" konulu mutabakat zaptı imzalandı.

Bayraktar, ziyaretine ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere Londra'dayız. Ülkemizi enerjide merkezi konuma taşıyacak yatırım ve anlaşmaları planlı ve kararlı bir şekilde imza altına almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İmzalanan mutabakat zaptının Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ve bağımsızlığına yönelik bir adım olduğunu belirten Bayraktar, her iki ülkeye de hayırlı olmasını diledi.

Bayraktar, Londra'daki temasları kapsamında bugün, JP Morgan' düzenlediği yeşil finansman konulu yatırımcı toplantısında küresel enerji dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Bakan Bayraktar ayrıca, Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi (UK Export Finance/UKEF) kıdemli yöneticileri, Rolls Royce ve bp yetkilileriyle görüşmesinin ardından, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
img

Bu kez her şeyi bıraktı
img

Sözleri Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarını birbirine düşürecek
img

Öğretmenlerine sürpriz yapan öğrenciler, hiç beklemedikleri bir karşılık aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 692. bölüm tek parça full HD izle! Arka Sokaklar 693. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar CANLI izle! 29 Kasım Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Baba II filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Baba II filmi ne zaman, nerede çekildi? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 27. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Buket Özgünlü kimdir, gözaltına mı alındı? Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü neden gözaltına alındı? Yenidoğan çetesi özel hastaneler listesi! İstanbul'da kayyum atanan özel hastaneler nerede? Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri nedir? Baba Vanga 2025 yılı Türkiye için ne dedi? GRAM ALTIN FİYATI! 29 Kasım çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Özgür Özel'e soruşturma mı açıldı, suçu ne? CHP lideri Özgür Özel'e neden soruşturma başlatıldı? Antalyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.