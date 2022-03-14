Türkiye ve Hatay'ın bitki türleri ve gastronomisi "Expo 2021 Hatay"da görücüye çıkacak

HATAY (AA) - Türkiye ve Hatay'ın doğal bitki örtüsü ve mutfak kültürü, 1 Nisan'da kapılarını açacak "Expo 2021 Hatay" etkinliği ile dünyaya tanıtılacak.

Expo 2021 Hatay'ın tanıtımı amacıyla kentte basın mensuplarına yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi.

Burada verilen bilgilere göre, Türkiye'de ilk kez 2016'da Antalya'da yapılan uluslararası botanik Expo etkinliği, bu yıl "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.

"Expo 2021 Hatay", 23 Ocak 2017 tarihinde Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği tarafından uluslararası bahçecilik sergisi olarak akredite edilirken, kentin Expo gibi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapabilmesini sağlayan neden ise tıbbi, aromatik ve endemik bitki örtüsü oldu. Expo, tıbbi ve aromatik bitkiler de dahil olmak üzere Hatay'ın zengin doğal florasını dünyaya tanıtma imkanı sağlayacak.

Etkinliğin logosu için Hatay'da keşfedilen "Barış çiçeği" seçilirken, maskot olarak da Zeytin ve Defne isimleri verilen dağ ceylanları belirlendi.

Yeni tip koronavirüs salgını (Koavid-19) nedeniyle ertelenen etkinlik, 1 Nisan'da başlayacak. Expo için İskenderun ve Antakya'da iki alan hazırlandı.

"Expo 2021 Hatay" için yurt içi ve dışından 2 milyona yakın ziyaretçi hedeflenirken, etkinliğe 25 ayrı ülkeden resmi katılım olması bekleniyor.

Etkinlikle, Hatay'ın bitkiler, turizm ve gastronomi olmak üzere birçok alanda markalaşmasının yanında, kentin, ülkenin ve bölgenin gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor. "Expo 2021 Hatay" sırasında bu alanlarda ulusal ve uluslararası ticari iş birliklerinin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Gastronomi alanları da dikkat çekecek

Expo alanında, Hatay bölgesinde iz bırakan 13 medeniyetin bitkisel ve kültürel özelliklerini temsil eden Medeniyetler Bahçesi, Hatay'ın endemik bitki ve tıbbi ve kokulu bitki florasını gösteren Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi, ilin bitki biyoçeşitliliğini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını sağlayacak Bitki Müzesi ve Doğal Bitki Bahçesi, Türkiye'deki şehirlerin kültürlerini kendi bahçecilik pavilyonlarında sergileme fırsatı bulacakları Ulusal Şehir Bahçeleri, Hatay dahil Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çeşitli özel yemeklerin sunulacağı Gastronomi Köyü, Sanat ve Kültür Sokağı, Antakya Defne'de kent meydanı çalışmaları sırasında keşfedilen arkeolojik kalıntıların taşınacağı açık hava müze niteliğinde Arkeopark Alanı yer alacak.

Aynı zamanda, uluslararası katılımcılar tarafından kendi konseptlerine göre tasarlanmış uluslararası şehir bahçeleri, katılımcıların kendi ülkelerindeki mutfak kültürlerini tanıtabilecekleri Uluslararası Gastronomi Merkezi, bölgenin çeşitli bitki ve çiçeklerinin sergileneceği Botanik Bahçesi gibi alanlar bulunacak.

Expo için "Varoluş Mozaiği" olarak adlandırılan bir mozaik de hazırlandı. Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en büyük tek parça doğal taş taban mozaik çalışması olarak başvurusu yapılan 1600 metrekarelik eser, Expo alanının girişinde yer alacak.

"Zeytin ve defne öne çıkacak"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da konuya ilişkin değerlendirmesinde, Expo etkinliğini almak için Avusturalya ve Çin ile yarıştıklarını ve kazandıklarını belirtti. Savaş, Expo etkinliği için 585 milyon liralık yatırım yaptıklarını, 6 ay devam edecek etkinlik sürecinde kente olan uçuşların sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

Hatay'ın tarih boyunca çok önemli bir ticaret merkezi olduğuna işaret eden Savaş, "Etkinlik, Hatay'ın ticaretinin artmasına da katkı sağlayacak. Expo'yu ticaret merkezi olarak kullanacağız. Fidan, hububat ile tıbbi ve aromatik bitkiler alanlarında üreticiler ticari bağlantı kuracak. Zeytinyağı, defne ve zeytin gibi ürünlerimiz öne çıkacak. Bu nedenle maskotlarımızın adını Defne ve Zeytin koyduk. Expo'nun logosu olan Barış çiçeği de sadece burada yetişiyor. 13 yaprağı var ve Hatay da 13 medeniyete ev sahipliği yaptı. Hatay'da, sadece burada yetişen 51 endemik bitki türü bulunuyor. Kentte tarımsal üretimin artması için sözleşmeli tarımı destekliyoruz. 70 ortaklı bir şirket kurduk. Bununla yaş sebze ve meyve yanında kurutulmuş ürün ihracatına da başladık. Avrupa artık kurutulmuş gıda istiyor, kurutulmuş elma, muz, kayısı, domates talebi var." dedi.

Savaş, kentin ticaretinin gelişmesi için Yayladağ Sınır Kapısı'nın açılmasını istediklerini belirtirken, büyük bir ihracat potansiyeli bulunduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etkinlik için davet edeceklerini bildiren Savaş, "Expo için Papa'yı da davet ettik. Yazılı davet ilettik. Saint Pierre Kilisesi, 5. hac merkezi olarak ilan edilmişti. Hem de tüm dünyanın gözü Hatay'da olsun istedik." diye konuştu.