Türkiye ve Gine Arasında Enerji ve Maden İşbirliği Gelişmeleri

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi ziyaret eden Gine Enerji Bakanı Namory Camara ile Ekonomi ve Maliye Bakanı Mourana Soumah ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; enerji diplomasisi alanında önemli adımlar atan Türkiye, özellikle yeni ortaklıklar arayan Afrika kıtasındaki ülkelerle iş birliklerini geliştiriyor. Son dönemde Batı Afrika'da yer alan Gabon ve Angola ile anlaşmalar imzalanırken; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gine'den Ankara'ya gelen heyetle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, verimli bir toplantı yaptıklarını vurguladı. Bayraktar, iki ülke arasında özellikle elektrik ve madenler konularında çok ciddi potansiyel bulunduğunu belirterek, bu iş birliği imkanlarını somut bir şekilde konuştuklarını aktardı.

'YENİ PROJELERİ BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Bakan Bayraktar, özellikle Gine'nin elektrik kapasitesinin artırılması, iletim ve dağıtım şebekelerine Türkiye'nin yapacağı destekler noktasında özel sektörle birlikte çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Ayrıca, Gine'de hem piyasa reformu hem de yabancı yatırımcı konularında ciddi bir siyasi irade gördüğünü ifade etti. Gine'nin çok önemli maden projeleri olduğunun altını çizen Bakan Bayraktar, "Maden şirketlerimiz, Eti Maden ve MTAIC'nin (MTA Uluslararası Madencilik A.Ş.) Gine'de çok daha aktif bir şekilde yer almasıyla alakalı önümüzdeki günlerde yeni projeleri birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "İkili ilişkilerimizi daha da geliştirmek amacıyla özellikle madencilik ve elektrik alanlarında iş birliği imkanlarını ele aldık. Türkiye'nin tecrübelerini Gine'nin potansiyeliyle buluşturarak ortak projeler geliştirmeye, kardeşliğimizi stratejik ortaklığa dönüştürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.