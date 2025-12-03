Haberler

Ankara ile Belarus ticaret ve sanayi odaları arasında ticari ve ekonomik işbirliği protokolü

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Belarus arasındaki ticaret hacminin 2024 yılı sonu itibarıyla 1,85 milyar dolara ulaşacağını açıkladı ve işbirliği fırsatlarına dikkat çekti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Belarus arasındaki ticaret hacminin 2024 yılı sonu itibarıyla 1,85 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, "İki ülkenin sanayi birikimi ve rekabet avantajlarını bir araya getirerek, güçlü işbirlikleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi ile Ankara ile Minsk arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen "Ankara-Minsk İş Forumu" ATO'da gerçekleştirildi. Forum kapsamında, ATO ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi arasında, ticari ve ekonomik alanda işbirliklerini hedefleyen "İyi Niyet Protokolü" de imzalandı.

Baran, programdaki konuşmasında, imzalanan protokolün, Ankara ve Minsk ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde güçlü bir adım oluşturduğunu bildirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılı sonu itibarıyla 1,85 milyar dolar seviyesine ulaştığını hatırlatan Baran, "Bu rakam, iki ülkenin karşılıklı diyalog ve potansiyelini yansıtmaktan uzak. Karşılıklı olarak iş dünyasının birlikte atacağı adımlarla, bu potansiyelin hızla gelişeceğine ve ticaretin çok daha yüksek seviyelere ulaşacağına inanıyoruz. Ekonomik işbirliğimizi çeşitlendirerek, yeni yatırım alanları oluşturarak ve ticareti kolaylaştıran mekanizmalar geliştirerek, ekonomik ilişkilerimizi güçlendirebiliriz. İki ülkenin sanayi birikimi ve rekabet avantajlarını bir araya getirerek, güçlü işbirlikleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında önemli yatırım imkanları bulunduğunu, Türk şirketlerinin Belarus'ta serbest bölgelerde ve ortak üretim modellerinde önemli fırsatlara sahip olduğuna işaret eden Baran, Belaruslu iş insanlarının da Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinde, yenilenebilir enerji yatırımlarında, gıda ve tarım teknolojileri alanlarında önemli yatırım imkanları bulduğunu anlattı.

"Ankara yüksek katma değerli üretimin merkezi"

Baran, iki ülke arasında özellikle, makine, savunma, medikal cihazlar ve otomotiv yan sanayinde ortak üretim yapıları kurulabileceğinin altını çizerek, Türkiye'nin orta koridor avantajı ve Belarus'un Avrasya Ekonomik Birliği bağlantılarıyla yeni fırsatların ortaya konabileceğini vurguladı.

Ankara ekonomisine ilişkin de bilgi veren Baran, "Ankara, başkent olmasının yanı sıra savunma sanayi, sağlık teknolojileri, bilişim, yüksek katma değerli üretimin de merkezi durumunda." ifadesini kullandı.

Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz da Türkiye ile Belarus arasındaki ticaret hacminin birçok ülkeyle yürüttükleri ticari ilişkilerin üzerinde seyrettiğini, iki ülke ekonomik yapılarının birbirini tamamlayan bir karaktere sahip olduğunu kaydetti.

Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi Genel Müdür Yardımcısı Irina Ivanova ise Türkiye ile Belarus arasında uzun yıllara dayanan dostluk ve stratejik işbirliğine vurgu yaparak, Belarus'un Avrupa'ya erişim avantajına dikkati çekti.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
