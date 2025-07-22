Türkiye ve Azerbaycan Arasında Askeri Güvenlik Mutabakatı İmzalandı

Türkiye ve Azerbaycan Arasında Askeri Güvenlik Mutabakatı İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, Türkiye ve Azerbaycan arasında 'Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalandı.

Türkiye ve Azerbaycan arasında "Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinlikte, Türkiye ve Azerbaycan arasında "Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

İmza töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı

Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.