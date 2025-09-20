Türkiye Tarım Teknolojileri Ülkesi Olma Yolunda İlerliyor

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'nin tarım ülkesi yanında "tarım teknolojileri ülkesi" de olmasını arzu ettiklerini belirterek, " Türkiye'nin güvenlik, tarım ve enerjide tam bağımsız olması için tarım teknolojileri geliştirmesi ve tarım kümelenmeleri hayati önem taşıyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Tüzgen, AA muhabirine, ilk yılından bu yana TEKNOFEST'in paydaşı olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Atatürk Havalimanı'nın aynı zamanda Terminal İstanbul'un da yapılacağı yer olduğunu belirten Tüzgen, Terminal İstanbul'un, girişimcilik ve teknoloji açısından dönüştürücü bir güç olmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Tüzgen, Atatürk Havalimanı'nın havalimanı fonksiyonunu sürdürdüğüne işaret ederek, "Terminal İstanbul açıldığında dünyanın en büyük girişim merkezi olması için şu anda hazırlık yapmaktayız. Bizim hayalimiz, dünyanın herhangi bir yerinden bir yatırımcının gelip Terminal İstanbul'da yine dünyanın pek çok ülkesinden gelmiş girişimcilerle iş ve yatırım görüşmeleri yapması. Buraya kendi jetiyle inip, tekrar kendi jetine binip döneceği bir global merkez haline gelmesini arzu ediyoruz. Terminal İstanbul, inşallah İstanbul'u ve Türkiye'yi girişimcilik ve teknoloji alanında dünyadaki önemli merkezlerden biri haline getirecek." diye konuştu.

" Türkiye'nin tarım teknolojileri ülkesi de olmasını arzu ediyoruz"

Tüzgen, Türkiye'nin, tam bağımsız olması için kendi teknolojisini ve ürünlerini yerli ve milli olarak üretmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bir tarım ülkesi olarak anıldığını belirten Tüzgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecekte hayati kaynakların önemi çok daha fazla artacak. Türkiye'nin güvenlik, tarım ve enerjide tam bağımsız olması için tarım teknolojileri geliştirmesi ve tarım kümelenmeleri hayati önem taşıyor. Biz Türkiye'nin sadece bir tarım ülkesi değil tarım teknolojileri ülkesi de olmasını arzu ediyoruz. Bilişim Vadisi olarak da bu maksatla geçen sene insansız tarım araçları yarışmasını organize ettik. Bu yıl tarım teknolojileri yarışmalarını organize ediyoruz. İzmir Urla'daki şubemizde tarım teknolojileriyle alakalı bir kümelenme oluşturuyoruz. Türkiye'de tarım teknolojisi geliştirecek girişimcilerimizi buraya davet ediyoruz. Burada bir ortak platform geliştirmeyi, kurumlar ve teknoloji geliştiriciler arasında işbirliklerini kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz."

Medya Teknolojileri Hackathonu yakında

Tüzgen, Anadolu Ajansı ile güçlü işbirlikleri olduğunu, bunu daha da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

AA ile birlikte medya teknolojileri geliştirmek için bir hackathon düzenlediklerini anımsatan Tüzgen, şunları kaydetti:

"AA ile bu hususta işbirliği yapıyoruz. Bilişim Vadisi dünyada en kapsamlı oyun girişimciliği yetiştirme programına sahip. AA da medya paydaşımız olarak bu programın dünyaya duyurulmasını sağladı. AA sayesinde yurt dışında farklı ülkelerden talep aldık ve Türkiye olarak bir girişimcilik programını ihraç eder hale geldik. Azerbaycan'da, Avrupa'da, şimdi Orta Doğu'da bir oyun girişimciliği programı uyguluyoruz. Medya Teknolojileri Hackathonu'nun ikincisi de inşallah önümüzdeki aylarda düzenlenecek. Başvuru sürecini tamamladık, beklediğimizden çok fazla sayıda başvuru aldık. İnşallah AA ile bu yarışmaya da beraber katılacağız."