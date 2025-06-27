Türkiye Sigorta, Sürdürülebilirlik Endeksi'ne Dahil Oldu

Türkiye Sigorta, çevresel ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güçlü finansal performansını sürdürülebilirlik vizyonuyla destekleyen Türkiye Sigorta, endekse dahil olma kriterlerini eksiksiz karşılayarak listede yer aldı.

Kurumsal sürdürülebilirlik stratejisini şeffaf raporlama ve çevre duyarlılığıyla bütünleştiren şirket, 2024'te yayımladığı ve bağımsız denetimden geçen ilk TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporuyla bu alandaki kararlılığını ortaya koydu.

GHG Protocol çerçevesinde hazırlanan ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından makul güvence düzeyinde doğrulanan karbon ayak izi beyanı da şirketin çevresel sorumluluklarına verdiği önemi yansıttı.

Kurumsal yönetim anlayışını sürdürülebilirlik ilkeleri üzerine inşa eden Türkiye Sigorta, 30 Eylül 2024'te Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UNGC) imzalayarak insan hakları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda uluslararası standartlara bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Şirket, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 10'dan fazlasına doğrudan katkı sağlayarak sosyal etki alanında da ilerleme kaydetti.

BIST Endeksi kapsamında şirketlerin sürdürülebilirlik notunun 50'nin üzerinde, her bir ana başlık notunun 402ın üzerinde ve kategori notlarından en az sekizinin 26'nın üzerinde olması gerekirken, Türkiye Sigorta, LSEG ESG puanını 76'ya yükseltti.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde spor alanında da çeşitli destekler sunan şirket, 2022'den bu yana Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsoru olarak faaliyet gösteriyor. Basketbola desteğini genişleten şirket, A Milli Kadın ve Erkek basketbol takımlarının ana sponsorluğunu da üstlendi.

Ayrıca şirket, 2023'ten bu yana Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı sporcusu Zeliha Aksak, Para Yüzme sporcusu Sevilay Öztürk ve Paralimpik tenisçi Uğur Altınel'e bireysel sponsorluk sağlıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu işbirliğiyle, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da gençlerin sporla buluşmasına yönelik basketbol sahaları inşa edildi ve 3x3 turnuvalar düzenlendi.

"Başarı, sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin somut göstergesi oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, elde ettikleri bu başarının sürdürülebilirliğe verdikleri önemin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Çakmak, "Elde ettiğimiz bu başarıda kurumsal yönetişimde hayata geçirdiğimiz politikalar, TSRS uyumlu raporlama yapımız, entegre stratejik yaklaşımımız ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, UNGC, WEPs ve UNPRI taahhütleriyle şekillendirilen çok boyutlu sürdürülebilirlik stratejimiz var. Dijital dönüşümden çevre dostu ürünlere, sosyal kapsayıcılıktan kurumsal yönetişime kadar uzanan bütüncül yaklaşımımız, LSEG ESG puanındaki bu yükselişe doğrudan katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine verdikleri önemle, sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerinin merkezine yerleştirdiklerini aktaran Çakmak, başarının, sadece bugünü değil, geleceği de planlayan entegre bakış açılarının yansıması olduğunu vurguladı.