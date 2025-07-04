Türkiye Sigorta, Sağlık Sigortacılığı Stratejilerini Acenteleriyle Paylaştı

Türkiye Sigorta, 2025 Acente Sağlık Buluşması kapsamında sağlık sigortacılığı alanındaki stratejilerini ve büyüme hedeflerini acenteleriyle değerlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Turgay Özata, Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu ile İstanbul genelindeki acenteler katıldı.

Toplantıda, Türkiye Sigorta'nın sağlık branşındaki performansı, uygulamaya alınan destek mekanizmaları ve teknoloji tabanlı çözümler acentelerle paylaşıldı.

Toplantı kapsamında, 2025'in ilk yarısında sağlık branşında üretim ve adet bazında en yüksek performansı gösteren üç acenteye Genel Müdür Yardımcıları Tuba Buldu ile Mehmet Turgay Özata tarafından ödül verildi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, ülke geneline yayılan 2 bin 694 çalışanı, 8 bin 968 hizmet noktası, 4 bin 203 acente ve brokeri, 13 milyon tekil müşterisiyle sigorta sektöründe güçlü bir yer edindiklerini belirtti.

Çakmak, "Yılın ilk 5 ayında sağlık branşında toplam 8,2 milyar lira prim üretimi gerçekleştirerek sektörün en yüksek büyüme oranına ulaştık." bilgisini verdi.

Aynı dönemi 60,4 milyar lira prim üretimi ve yüzde 14,4 pazar payıyla sektör lideri olarak tamamladıklarını aktaran Çakmak, toplam sağlık sigortalı sayısının 1 milyonu aştığını kaydetti.

Çakmak, bu başarıyla sağlık branşında yüzde 9 pazar payı elde ettiklerini vurgulayarak, Türkiye Sigorta olarak sadece finansal büyüme değil, kullanıcı memnuniyeti ve sürdürülebilirlik odaklı bir dönüşüm hedeflediklerinin altını çizdi.

Sağlık ürünlerinde pazarı genişleten, sağlık ürünlerini tabana yayarak ulaşılabilir hale getiren bir şirket olmayı hedeflediklerini dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:

"2025'in ilk beş ayında sigortalı sayımızda 1 milyonu aşarak çok önemli bir eşiği aştık. Dijitalleşmeyi işimizin merkezine koyduk. Sağlık başvurularının yüzde 87'sini yapay zekayla ortalama 5 saniyede sonuçlandırıyoruz, sağlık harcamalarına ilişkin ödemelerini mobil uygulamamızdan 3 iş günü içinde tamamlıyoruz. Ayrıca Türkiye Sigorta Acente Sağlık Destek Hattı'nı devreye alarak sahadaki acente süreçlerine özel destek sunmaya başladık. Teminat limitlerimizi ve alternatif network seçeneklerimizi artırdık, risk kabul kriterlerimizi güncelledik. Aldığımız tüm aksiyonlarımızla ve acentelerimizle birlikte yürüyerek, sektörde sadece takip eden değil, yön veren bir kurum olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz."

Mobil uygulamalarla acentelerin işlerini hızlandırdık

Türkiye Sigorta Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Turgay Özata da teknoloji entegrasyonunun ve yapılan kampanyaların acente performansındaki etkisini vurguladı.

Pusula Plus gibi mobil uyumlu platformlarıyla acentelerin işlerini hızlandırdıklarını aktaran Özata, "Yapay zeka tabanlı sistemlerimiz sayesinde hem başvuru süreçlerini sadeleştirdik hem de daha verimli bir hizmet ağı kurduk. Bu sayede acentelerimizle birlikte daha çevik, daha rekabetçi ve daha akıllı bir satış modeli oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu ise kullanıcı deneyimini önceleyen ürün gelişimleri ve portföy dengesinin önemine dikkati çekti.

Sağlık üretiminde yüzde 149'luk üretim artışı yakaladıklarını aktaran Buldu, "Toplam sağlık sigortalı sayımız ise 1 milyonu aştık. Hedefimiz, bireysel sağlık sigortalı sayısını arttırmak ve dengeli bir portföy yapısı ile sürdürülebilir sağlık sigortası sunarak sigortalılığın tabana yayılmasını sağlamak." ifadelerine yer verdi.