Türkiye Sigorta, 2024'te Rekor Prim Üretimine İmza Attı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2024'te pazar liderliğini pekiştirdiklerini belirterek, "Hayat dışı toplam prim üretimimizi bir önceki yıla oranla yüzde 70 artırıp, 101,4 milyar lira ile rekor prim üretimine imzamızı attık." dedi.

Çakmak, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Sigorta'nın 2024 yılı değerlendirmesini yaptı, 2025 hedeflerini paylaştı.

Geçen yılı 100 milyar lira prim üretimiyle kapatmayı hedeflerini dile getiren Çakmak, 10 bini aşan dağıtım kanallarının katkısıyla bu sözlerini yerine getirmeyi başarmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Çakmak, "Türkiye Sigorta olarak hayat dışı toplam prim üretimimizi bir önceki yıla oranla yüzde 70 oranında artırıp, 101,4 milyar lira ile rekor prim üretimine imzamızı attık. Türkiye Sigorta'da pazar payımız yüzde 14'e erişirken, 11 milyon poliçe adedine ulaştık. 6 milyon müşterimizle milyonların sigortası olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bunca başarıya rağmen bizce daha yolun başındayız. Sigortalılaşma oranlarında ve sektörü büyütme konusunda daha gidecek bir hayli yolumuz var." diye konuştu.

Sigortaya erişilebilirliği kolaylaştırmayı ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sigorta bilincinin artmasını sağlamayı odak noktalarına aldıklarını belirten Çakmak, sağlık, kasko, ferdi kaza, tarım gibi bireysel branşlarda öncü rol oynadıklarını kaydetti.

Çakmak, "Sağlık branşında yüzde 122 büyüme ile 1 milyon sigortalıya ulaştık. Kasko ve ferdi kaza branşlarında yüzde 30'ların üzerinde bir artış yakaladık. Tarım tarafındaki prim üretimimiz yüzde 70 büyürken, yüzde 61 oranında pazar payıyla yine sektör lideriyiz." ifadelerini kullandı.

"İhtiyaca uygun ürünlerle hedefimize ulaştık"

Türkiye'de 20'inci yılını geride bırakan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) teveccühün giderek arttığını vurgulayan Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024'te BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil ve hariç liderliğimizi daha da güçlendirdik. Devlet katkısı dahil olmak üzere yüzde 67 oranında bir büyüme ile 271 milyar 400 milyon lira fon büyüklüğüne ulaştık. 6 milyon 400 bin sözleşme adedi ve 5 milyon katılımcı adedi ile yüzde 22'lik bir pazar payına sahip olduk. 2024 yılında hayat branşına özel olarak odaklandık. Satış kanallarımızı daha etkin yönettik, sahaya indik, saha ihtiyaçlarını dinledik, ihtiyaca uygun ürünlerle hedefimize ulaştık ve liderliği yeniden yakaladık. Yılı 14 milyar 300 milyon lira prim üretimi ile lider olarak kapattık."

Çakmak, büyümenin, yükselen rakamların ve pazar paylarının şirketlerinin borsa performansına da önemli katkılar sağladığına değinerek, 2024'te hisse değerinde yüzde 98 artış sağladıklarını ve "BIST Temettü 25 Endeksi"ne giren tek sigorta şirketi olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye Sigorta olarak 2024'te pazardaki liderliklerini pekiştirdiklerinin altını çizen Çakmak, "Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak hem ülkemizin stratejik varlıklarına güvence sunarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlıyoruz hem de 81 ilimizde insanımızın sigorta ürünlerine kolayca ulaşması için çalışıyoruz." dedi.

Çakmak, "2024 yılının ilk 11 ayında yabancı yatırımcıların en çok yatırım yaptığı ikinci hisseyiz. Biz sigortada da karımıza orantılı olarak temettü ödemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Sektörün en geniş fon yelpazesine sahibiz"

BES, hayat ve hayat dışı branşlarda yeni ürünlerini müşterileriyle buluşturduklarına dikkati çeken Çakmak, Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü'nü kuran ilk şirket olduklarını anlattı.

Çakmak, 10 milyon liradan 100 milyar lira büyüklüğe kadar her ihtiyaca uygun 49 fonla sektördeki en geniş yelpazeli fon çeşitliliğine sahip olduklarını dile getirdi.

Güçlü hasar stratejisi

Taha Çakmak, sigortacılığın en kritik ve asli işlerinin başında hasar ödemesinin geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dijitalleşme çalışmalarımız, robotik ve yapay zeka uygulamalarımızla hasar süreçlerimizi daha hızlı ve verimli hale getirdik. Analitik modelleme ve sosyal ağ analizi çalışmalarıyla suistimal önleme ve veriye dayalı hasar yönetimi sağlıyoruz. Güçlü hasar stratejimiz, geniş eksper kadromuz ve mobil onarım ağımızla 2024 boyunca oto tarafında 345 bin 454, oto dışı branşlarla ilgili olarak 113 bin 56 adet hasar ihbarı aldık. Oto ve oto dışında toplam 27 milyar lira hasar ödemesi yaptık. Her iki şirketimizin sektör liderliğini muhafaza etmek temel hedefimiz. Güçlü bilanço ve sürdürülebilir karlılıkla pozisyonumuzu daha da güçlendirmeyi, pazar payında sağlıklı ve dengeli büyüme ile yılı tamamlamayı hedefliyoruz."