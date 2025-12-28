Türkiye Sigorta 11 ayda 129,2 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdi

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, bu yıl 129,2 milyar lira brüt prim üretimine ulaştıklarını belirterek, "Bu performans, sürdürülebilir büyüme stratejimizin, yaygın dağıtım ağımızın ve etkin risk yönetimi politikalarımızın doğrudan bir yansıması." dedi.

AA muhabirine 2025 yılı faaliyetlerini ve gelecek döneme ilişkin hedeflerini değerlendiren Çakmak, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in finansal güçlerini pekiştirdiği, operasyonel kabiliyetlerini genişlettiği ve sektördeki öncü konumlarını güçlendirdiği başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Çakmak, yılın 11 ayına branş bazında baktıklarında, kefalette yüzde 182, sağlıkta yüzde 109, nakliyatta yüzde 68, kredide yüzde 57, su araçlarında yüzde 56 seviyesinde büyüme elde ederek portföylerini hem çeşitlendirdiklerini hem de daha dengeli bir yapıya kavuşturduklarını vurguladı.

Yangın ve doğal afetler, genel zararlar ve kara araçları gibi yüksek hacimli branşlarda da artan üretimle istikrarlı bir büyüme ortaya koyduklarına işaret eden Çakmak, "Yılın 11 ayı itibarıyla Türkiye Sigorta olarak 129,2 milyar lira brüt prim üretimine ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında büyüme kaydettik." dedi.

Çakmak, Türkiye Hayat Emeklilik tarafında da yüzde 73'lük artışla, 452 milyar lira Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğüne, 5,1 milyon katılımcı sayısına ve hayat prim üretiminde yüzde 112 artışla 26 milyar liraya ulaştıklarını, bu performansın sürdürülebilir büyüme stratejilerinin, yaygın dağıtım ağlarının ve etkin risk yönetimi politikalarının doğrudan bir yansıması olduğunu belirtti.

Operasyonel açıdan bu yıl dijitalleşme yatırımları, yapay zeka çözümleri, süreç otomasyonu ve müşteri deneyimini merkeze alan yeni hizmet modelleri sayesinde verimlilik odaklı önemli kazanımlar elde ettiklerini vurgulayan Çakmak, şunları kaydetti:

"Dijital kanallarımızın güçlenmesi, süreçlerimizin hızlanması ve dağıtım ağımızdaki etkileşimin artması, finansal sonuçlarımıza doğrudan olumlu katkı sağladı. Prim üretimimiz ve portföy karlılıklarımız, yılı hedeflerimizin üzerinde tamamlayacağımızı açıkça gösteriyor. Tüm bu göstergeler, 2025 yılının hem Türkiye Sigorta hem de Türkiye Hayat Emeklilik için stratejik hedeflerimizin ötesine geçtiğimiz, 'erişilebilir, ulaşılabilir, güvenilir ve sürdürülebilir sigortacılık' vizyonumuzu somut başarılarla güçlendirdiğimiz bir dönem olduğunu ortaya koyuyor."

"Erişim ağımızı daha da genişleteceğiz"

Yılı hem finansal hem de operasyonel açıdan güçlü sonuçlarla tamamlarken, 2026 yılına sektör öncüsü bir şirket olmanın sorumluluğu ve ivmesiyle girdiklerini aktaran Çakmak, yeni yılda temel hedeflerinin, sürdürülebilir büyüme performansını korurken, sigortayı herkes için erişilebilir kılma vizyonunu daha da ileri taşımak olacağını dile getirdi.

Çakmak, stratejik önceliklerinin merkezinde 2026'da "büyüme", "kapsayıcılık" ve "sürdürülebilirlik" olmak üzere üç ana unsurun yer aldığına değinerek, şöyle devam etti:

"Öncelikle hayat ve hayat dışı branşlarda dengeli ve sağlıklı bir büyüme stratejisini sürdürecek, Türkiye'nin dört bir yanında daha fazla müşteriye ulaşarak erişim ağımızı daha da genişleteceğiz. Sigorta bilincini toplumun her kesimine yaymak amacıyla erişilebilir sigortacılık kampanyalarına devam edeceğiz. Özellikle sağlık ve kasko alanlarında müşterilerimizin yükünü hafifleten, ulaşılabilir ve değeri yüksek ürünler sunmayı sürdüreceğiz."

Çakmak, Türkiye'nin stratejik projelerini güvence altına alan bir kurum olarak kamu altyapıları, enerji yatırımları ve büyük ölçekli endüstriyel projelerdeki sorumluluklarının 2026'da da artarak devam edeceğini aktardı.

"Dijitalleşmeye odaklanmaya devam edeceğiz"

Dijitalleşme ve ileri teknoloji çalışmalarının, büyüme planlarının önemli bir parçası olmayı sürdüreceğini belirten Çakmak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otonom yapay zeka uygulamalarını operasyonlarımıza entegre ederek verimliliği artırmayı ve müşterilerimize çok daha hızlı, akıcı ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca iş ortaklarımıza uçtan uca dijital hizmet sunan bir yapıyı tam anlamıyla hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tüm kanallarımızda kesintisiz etkileşimi esas alan çok kanallı mimari yaklaşımımızı güçlendirecek, Türkiye Sigorta Mobil Plus'ın yeteneklerini genişleterek dijital ekosistemimizi yeni API servisleriyle büyüteceğiz. Çünkü dijitalleşmeyi yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, ekosistemimizi güçlendiren, verimliliği, müşteri deneyimini, şeffaflığı ve erişilebilirliği artıran bir dönüşüm süreci olarak görüyoruz."

Çakmak, sağlık branşında yapay zeka destekli provizyon sistemlerinin daha da geliştirilmesi, bireysel sigortacılıkta erişilebilirliği artıran ödeme kolaylıklarının sürdürülmesi ve yenilikçi ürünlerle müşteri deneyiminin iyileştirilmesinin, öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

Gelecek yıl erişilebilir ve ulaşılabilir sigortacılık kampanyaları, müşteri memnuniyetini artıran uygulamalar ve yenilikçi hizmetlerle istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi amaçladıklarını aktaran Çakmak, yeni proje ve işbirlikleriyle ekonomiye katkı sağlamayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasım ayı verilerine işaret eden Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Sigorta olarak hayat dışı branşta en yakın rakiplerimizle aramızdaki 29,8 milyar liralık prim üretimi farkı ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak fon büyüklüğünde ulaştığımız 76 milyar liralık liderlik farkı, pazar payındaki hakim konumumuzu güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Bireysel ürünlerde 1 milyonun üzerinde kasko ve sağlık sigortalısına ulaşmamız ise Türkiye'nin en geniş sigorta müşteri portföylerinden birine sahip olduğumuzu gösteriyor. Bireysel kaskoda yüzde 100 orijinal parça taahhüdümüz, sağlık branşındaki yenilikçi teminatlarımız, müşteriyi odağa alan hizmet yaklaşımımız, sektördeki farkımızı somut şekilde ortaya koyan güçlü adımlar olmaya devam ediyor."

Çakmak, oto hasar dosyalarının yüzde 90'ına ilk 5 günde onarım onayı vermeleri, onarımların yüzde 55'ini ilk 30 günde tamamlamaları ve hasar portalıyla mobil uygulamalarını yenilemeleri sayesinde müşterilerin hasar sürecini uçtan uca takip edebilmesine imkan sağladıklarını anlattı.

Toplumda sigortalılık oranını artırmanın stratejik önceliklerinin başında geldiğini söyleyen Çakmak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sigortayı herkes için erişilebilir kılma hedefiyle yenilikçi uygulamalar geliştiriyoruz. Bu kapsamda eylül ayında başlattığımız ve yoğun ilgi gören taksit kampanyamızla sağlık ve kasko sigortalarında peşin fiyatına 12, trafik sigortasında 10 taksite kadar vade farkı olmadan ödeme kolaylığı sunuyoruz. Bu uygulamayı yalnızca bir finansal kolaylık değil, sigortaya erişimi artırmaya yönelik toplumsal bir sorumluluk olarak gördüğümüz için yapıyoruz. Kampanyamızın kısa süre içinde sektörde benzer uygulamalara ilham vermesi de gurur duyduğumuz bir gelişme. Tüm bu çalışmalarımız, güvenilirlik, yenilikçilik ve erişilebilirlik ekseninde sektörün standartlarını yükseltme, sigorta bilincini daha geniş kitlelere ulaştırma ve Türkiye'nin dört bir yanında güvenceye erişimi kolaylaştırma vizyonumuzun güçlü bir yansıması."