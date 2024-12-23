"Türkiye otomotiv pazarı zor ama dönüşümlerle dolu bir yılı geride bırakıyor"

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Türkiye'nin, üretim yatırımlarının doğuya kayması ve yerel üretimin artışıyla küresel üretim merkezi olma potansiyelini hala sürdürdüğünü belirterek, pazarın 2024 sonunda 1,1 milyonluk satış adedine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Bülent Kılıçer, 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2025 öngörülerini AA muhabiri ile paylaştı.

Honda olarak yüzde 30'a yakın satış artışıyla pazardan aldıkları payı artırdıklarını ve yılı bu artış oranıyla kapatmayı planladıklarını dile getiren Kılıçer, Türkiye otomotiv pazarının her şeye rağmen seneyi oldukça dinamik geçirdiğini kaydetti.

Kılıçer, geçen yıl baz alındığında pazarda bir düşüş olabileceğini öngördüklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bugüne geldiğimizde, pazar satış adetlerinin korunduğunu görüyoruz. Buradan hareketle pazarın 2024 sonunda 1,1 milyonluk satış adedine ulaşmasını bekliyoruz. Kredi faiz oranlarının yüksek ve krediye erişimin zorlaştığı bu yıl, GSR regülasyonları sebebiyle stokları eritmek için yapılan agresif kampanyaların satış adetlerine olumlu yansıdığına şahit olduk. Satışlara baktığımızda, SUV otomobiller adet bazında yüzde 12 artış gösterirken, gövde tipine göre de SUV otomobillerin yüzde 56,2 pazar payına ulaşarak öne çıktığını görüyoruz. 2024'te Honda olarak biz de farklı segmentlerdeki hibrit SUV modellerimize yönelik iletişimimizi sürdürdük ve makyajlı HR-V modelini de hibrit SUV ailemize ekleyerek bu trende destek verdik."

"Hibrit ve elektrikli otomobiller konusunu yakından takip ediyoruz"

Kılıçer, 2023'e göre elektrikli otomobillerin satışının yüzde 50 ve hibrit araçların da yüzde 55 civarında arttığını belirterek, Honda'nın elektrikli araçlara geçiş sürecinde hibrit araçları akıllı çözüm olarak sunduğunu, bu stratejinin kilit rolde olduğunu söyledi.

Özellikle Togg gibi yerli ve elektrikli bir otomobil markasının pazarda varlık göstermesinin hem elektrikli araç altyapı çalışmalarını hem de şarj istasyonları yatırımlarını pozitif anlamda etkilediğine işaret eden Kılıçer, şu ifadelere yer verdi:

"Birçok marka, gelecek vizyonları kapsamında rekabeti dikkate alarak yeni hibrit ve elektrikli pek çok modeli Türkiye pazarında satışa sunuyor. Biz de hibrit ve elektrikli otomobiller konusunu yakından takip ediyoruz, bu yıl büyüyen hibrit ürün gamımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Honda kullanıcılarına en iyi şartlar altında en doğru elektrikli modellerimizi sunmak için orta-uzun vadeli planlamalar üzerinde çalışıyoruz. Elektrikli araçlara geçişte Türkiye'nin altyapı gelişimine paralel olarak planlarımızı şekillendiriyoruz." diye konuştu.

Kılıçer, 2024 yılının küresel otomotiv sektörü için elektrikli araçların sorgulanması ve ekonomik dalgalanmaların etkileriyle şekillendiğini belirtti.

Çin, ABD ve kısmen Avrupa'da elektrikli araçlara olan talebin büyüdüğünü anlatan Kılıçer, "Avrupa pazarında Çinli üreticilerin artan etkisi, ulusal markaların rekabet stratejilerini yeniden değerlendirmesine yol açtı. Ekonomik zorluklar ve faiz oranlarının yükselmesi ise özellikle batı pazarlarında tüketici talebini baskıladı. Avrupa'da bazı fabrikaların kapanmasıyla üretimin Doğu Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'ya yönelmesi dikkati çekti. Bu trend, üretim maliyetlerini azaltmayı amaçlarken, salgın döneminde başlayan lojistik ve küresel tedarik zincirlerindeki değişimin etki alanını genişletti. Genel olarak sektörde önemli dönüşümlerin yaşandığı, zorlukların yanı sıra hibrit ve elektrikli araçlarla yeni mobilite çözümlerinde büyük fırsatların doğduğu bir yıl oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye otomotiv pazarı zor ama dönüşümlerle dolu bir yılı geride bırakıyor"

Kılıçer, Türkiye'de yüksek kredi faiz oranları, krediye erişim sınırlamaları ve ekonomik daralmanın tüketici davranışlarını etkilediğini dile getirdi.

Buna rağmen dinamik yapısını koruyan pazarın özellikle hibrit ve SUV segmentlerindeki büyümesine dikkati çeken Kılıçer, "Elektrikli araçların pazar payı artarken, yerli üretim modeller de dönüşüme katkı sağladı. Ticari araç segmentinde daralma görülse de iç pazarda GSR kapsamında yapılan kampanyalar satışları destekledi. İhracatta lider konum korunurken, üretimde adet bazlı büyüme sınırlı kaldı. Türkiye, üretim yatırımlarının doğuya kayması ve yerel üretimin artışıyla küresel üretim merkezi olma potansiyelini hala sürdürüyor. Türkiye otomotiv pazarı kendi ekonomik koşullarının etkisiyle zor ama dönüşümlerle dolu bir yılı geride bırakıyor?." şeklinde konuştu.

Kılıçer, 2025'te Honda olarak yenilikçi ve çevre dostu çözümlerle müşterilerinin beklentilerini karşılamaya odaklanacaklarını aktararak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu kapsamda makyajlı Civic Sedan modelimizi Türkiye pazarına sunmayı planlıyoruz. Ayrıca, hibrit ailesine katılan makyajlı Jazz ve HR-V e: HEV modellerimizin katkısıyla, hibrit araçların akıllı bir çözüm olduğuna dair farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Küresel ölçekte belirlenen elektrikli vizyonumuz doğrultusunda, Honda'nın 2030'a kadar 0 Serisi'nden 7 yeni elektrikli model sunma hedefi bulunuyor. Türkiye olarak bu elektrikli dönüşüm planını yakından takip ederken, pazarın mevcut ihtiyaçlarına uygun olarak hibrit modellerimizle çözüm sunmaya devam edeceğiz. Değişen tüketici davranışlarını göz önünde bulundurarak, bayilerimizde satın alma süreçlerini dijitalleştirme çalışmalarımıza hız veriyoruz. Müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunmak için dijital dönüşüm projelerimiz, teknolojik altyapımızı güçlendirme ve satış sonrası hizmetlerimizi geliştirme hedefiyle devam ediyor."