Türkiye Otomobil Pazarı 2025'te %10,16 Büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,16 oranında artarak 1 milyon 176 bin 780 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışları 166 bin 665 adetle yüzde 17,8 pay aldı. Yerli araç üreticisi TOGG ise 4 bin 235 adet satış gerçekleştirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,16 oranında artarak 1 milyon 176 bin 780 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 10,96 oranında artarak 938 bin 177 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,13 artarak 238 bin 603 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Kasım ayında yüzde 9,82, otomobil pazarı yüzde 10,78, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,38 oranında arttı.

2025 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Kasım ayına göre yüzde 9,82 artarak 132 bin 984 adet oldu.

2025 Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,78 artarak 104 bin 795 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,38 artarak 28 bin 189 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,6 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 53,9 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 39,4 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 82,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 522 bin 853 adetle yüzde 55,7 pay, B segmenti otomobiller 249 bin 397 adetle yüzde 26,6 pay aldı

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 62,5 pay, 586 bin 232 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 22,4 pay ve 209 bin 963 adet satış ile sedan, yüzde 14,2 pay ve 133 bin 105 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 442.650 adetle yüzde 47,2 pay, hibrit otomobil satışları 251 bin 992 adetle yüzde 26,9 pay, elektrikli otomobil satışları 166 bin 665 adetle yüzde 17,8 pay ve dizel otomobil satışları 69 bin 471 adetle yüzde 7,4 pay, otogazlı otomobil satışları 7 bin 399 adetle yüzde 0,8 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 88 artarak yüzde 13,6 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 154,3 artarak yüzde 4,1 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1400cc altındaki otomobil satışları yüzde 14,9 azalarak yüzde 34,3 pay, 1400-1600cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 17,4 azalarak yüzde 20,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 5,7 artarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 18,6 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 294.023 adetle yüzde 31,3 pay, <100 gr/km arasındaki otomobiller 228 bin 165 adetle yüzde 24,3 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 887 bin 442 adetle yüzde 94,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 50 bin 735 adetle yüzde 5,4 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 75,7 pay ve 180 bin 543 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 9,3 pay ve 22 bin 191 adetle 2'nci sırada yer aldı.

Kasım ayında en çok satan ilk 10 marka şöyle:

Renault: 15 bin 813 adet

Volkswagen 11 bin 579 adet

Ford: 10 bin 617 adet

Fiat: 8 bin 870 adet

Peugeot: 8 bin 609 adet

Toyota: 8 bin 297 adet

Citroen: 7 bin 687 adet

Opel: 6 bin 951 adet

Hyundai: 6 bin 255 adet

BYD: 5 bin 395 adet

Yerli araç üretici TOGG ise 4 bin 235 adet satış gerçekleştirdi. - İSTANBUL