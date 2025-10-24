Türkiye, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Teknoloji Temelli Liderliğini Paylaşmak İstiyor

Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Başkanı İsmail Belen, Türkiye'nin, orman yangınlarıyla mücadele konusunda teknoloji temelli liderliğinin önünün açık olduğunu belirterek, "Bu alanda sahip olduğumuz teknolojiyi dünyayla da paylaşmak istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda düzenlenen "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası, devam ediyor.

Etkinlik, 75 ülke, 30 uluslararası kuruluş ve 400'ün üzerinde uzmanı bir araya getirirken, çeşitli konularda düzenlenen panellerde, ormancılık ve orman yangınlarıyla mücadele konularında da bilgi paylaşımı yapıldı.

UNFF Başkanı İsmail Belen, burada AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, orman yangınlarının sadece Türkiye için değil, bütün dünya için çok ciddi problem olduğunu, sadece Akdeniz Bölgesi'ne ait olduğu düşünülen orman yangınlarının artık kuzeye doğru kaydığını söyledi.

Almanya, Avusturya ve Finlandiya gibi ülkelerin de artık orman yangınları nedeniyle kaygılandığını aktaran Belen, "Birleşmiş Milletler Orman Forumu Başkanı ve dünyayı takip eden birisi olarak, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede dünyanın en iyisi olduğunu tartışmasız şekilde söyleyebilirim." diye konuştu.

"Türkiye üzerine düşeni yapıyor"

Yangın süreçleri ve trendinin arttığını, bu konuda teknolojiyi takip etmek veya geliştirmek gerektiğini, Türkiye'nin de bu konuda öncü rol oynadığını belirten Belen, doğaya uygun ormancılık yapmak gerektiğini ve Türkiye'nin bu konuda oldukça etkin çalışma gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Belen, OGM'nin uzun yıllardır Türkiye'nin teknoloji konusunda en iyi kurumlarından biri olduğuna işaret ederek, "Ne kadar ağacımız varsa, hepsinin yerini ve sayısını veya çapını biliyoruz." ifadesini kullandı.

OGM'nin helikopterleri ve hava fotoğraflarını kullandığını, son birkaç yıldır da artık dron teknolojisinin öne geçtiğini aktaran Belen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 10'dan fazla dron aktif şekilde kullanılıyor ve bu dronlar sayesinde herhangi bir yangın çıktığı andan itibaren çok kısa süre içerisinde, hatta duman başladığı anda tespit edilebiliyor. Entegre sistemimiz, helikopterlerimiz, diğer araçlarımız, personelimiz sayesinde herhangi bir yangın sahasına yaklaşık 12 dakikada ulaşılıyor. Yangına ilk anda müdahale ederseniz kurtarıyorsunuz. Eğer yangına yarım saat içinde müdahale edemezseniz büyüdüğü için artık söndürme şansınız oldukça azalıyor. Dolayısıyla dron teknolojisi son derece önemli bir aşama ve bu konuda Türkiye üzerine düşeni yapıyor."

"Birçok ülke bu teknolojiye talip oldu"

Belen, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinin uluslararası arenada da haklı şekilde tanındığını, İstanbul Orman İnovasyon Haftası kapsamında, Uluslararası Orman Yangınları Konferansı düzenlediklerini, çeşitli ülkelerden temsilcilerin yer aldığı etkinlik sonrasında kabul edilen raporun, Türkiye'nin bu konudaki öncü rolünü bir kez daha teyit ettiğini anlattı.

Ülkelerin, bu etkinlikte açılan sergide Türkiye'nin teknolojilerine birebir şahit olduğunu belirten Belen, "Hem teşkilatın hem de özel sektörümüzün yaptığı çalışmaları gösterme fırsatımız oldu. Birçok ülke bu teknolojiyi kullanma konusunda talip oldu. Zaten beklentimiz buydu. Bu alanda sahip olduğumuz teknolojiyi dünyayla da paylaşmak istiyoruz. Öncelikle dost ve kardeş ülkelerimizle, arkasından ilgilenen herkesle paylaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belen, üretici firmaların sadece orman yangınlarına değil, ormancılık faaliyetlerinin tamamına odaklanması gerektiğini, dolayısıyla bu alanların haritalanması, envanterinin yapılması, yaban hayatının izlenmesi ve zararlıların takip edilmesi için dron teknolojisine ihtiyaç duyulduğunu ifade eti.

"Dünyayı takip edelim"

Yangın söndürme ve ormancılık teknolojisinin 10 yıl içinde dronlara yöneleceğini, firmaların da bu pazarı gördüğünü dile getiren Belen, şunları kaydetti:

"Türkiye nasıl savunma sanayisinde ve müteahhitlik sektöründe dünya liderliğine oynuyorsa, eminim aynı şekilde ormancılık konusunda da hak ettiği dünya liderliğini almış olacak. Sektörümüz oldukça büyük ama orman yangınları konusunda teknoloji temelli liderliğimizin de önü açık. Firmalarımıza önerim şu, lütfen dünyayı takip edelim. Bize de bir iş düşerse memnuniyetle hazırız."