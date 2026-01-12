Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
Manisa'da üretim tesisleri bulunan Tusem Tarım, konkordato kapsamında İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden 3 aylık geçici mühlet aldı ve sürecin takibi için geçici konkordato komiseri atandı. Şirket daha önce de Manisa'da benzer bir karar almıştı. Dosyanın ilk duruşması 2 Nisan 2026'da görülecek; alacaklılar ilandan itibaren 7 gün içinde itiraz edebilecek.
Ege'nin zeytin sektöründe faaliyet gösteren ve Manisa'da üretim tesisleri bulunan Tusem Tarım, geçen yıl aldığı geçici mühlet kararının ardından bu kez İzmir'den 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Mahkeme, sürecin izlenmesi için geçici konkordato komiseri de görevlendirdi.
3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Tusem Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket sahibi Sezai Kocacık'ın başvurusunu değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet verilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca konkordato sürecinin yürütülmesi ve sürecin başarıya ulaşıp ulaşmayacağının denetlenmesi amacıyla geçici konkordato komiseri atadı.
İKİNCİ KORUMA KARARI
Şirket, geçen yıl eylül ayında Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen geçici mühlet kararının ardından yeniden konkordato süreciyle gündeme geldi. Tusem Tarım'ın bu süreçte borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediği öğrenildi.
KRİTİK TARİH: 2 NİSAN 2026
Şirketin geleceği açısından kritik öneme sahip dosyanın ilk duruşması, 02 Nisan 2026 tarihinde İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülecek. Alacaklılar, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını ileri sürüp talebin reddini isteyebilecek.
"ÜRETİCİDEN SOFRAYA" MODELİYLE ÖNE ÇIKIYORDU
Sektörde yenilikçi iş modeliyle bilinen Tusem Tarım'ın, ham madde tedariğini zeytin sezonunda doğrudan müstahsilden yaptığı ve bu sayede rekabet avantajı sağladığı ifade ediliyor. Şirketin kendi tesislerinde depoladığı zeytinleri işleyip ambalajlayarak piyasaya sunduğu, çalıştığı distribütörlere ise yılın her ayında kesintisiz ürün tedarik ederek pazarda süreklilik hedeflediği belirtildi.