Türkiye'nin uzay ve kuantum teknolojileri hedeflerine AR-GE desteği

Türkiye'nin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla uzay ve kuantum başta olmak üzere kritik teknolojilerdeki araştırma faaliyetleri desteklenecek, AR-GE teşvikleri yeniden yapılandırılacak ve Turcorn olma potansiyeli taşıyan teknoloji girişimleri güçlendirilecek.

AA muhabirinin 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'dan (OVP) derlediği bilgiye göre AR-GE temelli yatırımlar ve yenilikçi girişimcilik faaliyetleriyle teknoloji ekosisteminin bütüncül biçimde güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda AR-GE teşvikleri teknoloji ekosisteminin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılacak. AR-GE ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinin altyapıları ve kuluçka merkezleri sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak desteklenmeye devam edilecek.

Turcorn olma potansiyeline sahip teknoloji girişimleri küresel rekabetçilik hedefiyle güçlendirilecek ve odaklı şekilde desteklenecek.

Büyük ölçekli özel sektör AR-GE merkezleri ve teknopark firmalarının yeni teknoloji alanlarına odaklanmalarını ve öncü çıktılar üretmelerini sağlayacak uzmanlaşma modelinin uygulanması sürdürülecek.

Hipersonik sistemlerden kuantuma stratejik işbirlikleri

Siber güvenlik, otonom sistemler ve araçlar, kuantum teknolojileri, hipersonik sistemler, yeni nesil malzemeler, uzay ve uydu teknolojileri gibi derin ve ileri teknoloji alanlarında AR-GE faaliyetleri desteklenecek.

Nanoteknoloji, biyoteknoloji, sensör, çip, batarya, nükleer ve yenilenebilir enerji teknolojileri ile blokzincir ve robotik de desteklenecek alanlar arasında yer alacak. Bu alanlarda çalışan araştırma kurumları, üniversiteler ve özel sektör şirketleri arasındaki stratejik işbirlikleri sürdürülecek.

Kritik teknolojilerde ulusal inisiyatifler rekabet öncesi işbirliği yaklaşımıyla kayda geçirilecek ve bu alanlar için gerekli altyapılar inşa edilecek.

Uzay ve ulaşım teknolojilerinde yerli üretim kapasitesi artırılacak

Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin uzay alanında teknoloji üretme kabiliyetinin artırılmasına yönelik AR-GE faaliyetleri desteklenecek.

Bu çalışmalarla kritik ve yüksek katma değerli uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ve yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yeni nesil demir yolu teknolojilerinin hayata geçirilmesi ve ulaşımda net sıfır emisyon hedefi kapsamında çevreci tahrik ve itki sistemlerinin geliştirilmesi için AR-GE altyapıları kurulacak ve projeler yürütülecek.

Patent, marka ve tasarımların ticarileştirilmesi desteklenecek

Fikri mülkiyet varlıklarının yüksek teknolojili ve katma değerli üretime katkısını artırmak amacıyla patent, marka ve tasarımlara ilişkin değerleme, finansmana erişim ve ticarileştirme mekanizmaları güçlendirilecek.

Üniversite-sanayi işbirliği modeli kapsamında araştırma altyapıları, teknoloji platformları, ürünleştirme odaklı platformlar ve öncül AR-GE laboratuvarları desteklenecek.

Öncelikli AR-GE ve yenilik alanlarında bilimsel işbirliğinin ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesi, araştırmacıların yetkinliklerinin geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının artırılması için araştırma altyapıları ve işbirliği ağları desteklenecek.

Kritik ve stratejik teknolojilerde uluslararası AR-GE ve yenilik işbirlikleriyle araştırma ekosisteminin uluslararasılaşması ve teknoloji geliştirme kapasitesi güçlendirilecek.

Kaynak: AA