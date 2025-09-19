Türkiye'nin ünlü mücevher markası konkordato ilan etti

Küresel boyuttaki ekonomik kriz çok sayıda şirketin kepenk kapatmasına neden olurken son dönemde Türkiye'de de ünlü firmalar art arda konkordato haberleriyle gündeme geliyor.

DEV FİRMA KONKORDATO İLAN ETTİ

Kamuoyunda "İnci Gold" olarak bilinen İnci Kuyumculuk Anonim Şirketi de ekonomik darboğazın ardından konkordato ilan etti.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

1992 yılından itibaren kuyumculuk sektöründe hizmet veren dev firma için Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

ALACAKLILAR 7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDEBİLECEK

Mahkeme, konkordato dosyası kapsamında üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirdi. Duruşma tarihi 11 Aralık 2025 olarak açıklanırken karara göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebilecek.

1992 YILINDAN BERİ HİZMET VERİYOR

Türk kuyum sektörünün önde gelen altın takı imalatçı firmalarından olan İnci Kuyumculuk, 1992 yılından itibaren kuyumculuk sektöründe hizmet vermektedir.

30'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Yıllık 600 kilo üretim kapasitesi ve 5000'i aşkın ürün çeşidiyle mücevher sektörünün önde gelen üretici firmalarından biri olan İnci Kuyumculuk ve pazarlama şirketi Maya Dizayn aracılığıyla 30'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.