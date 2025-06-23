Türkiye'nin Tütün İhracatı 1 Milyar Doları Geçti

Türkiye'nin Tütün İhracatı 1 Milyar Doları Geçti
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Türkiye'nin tütün ve tütün mamulleri ihracatı, son bir yılda 1 milyar 4 milyon dolara yükseldi. Ege Tütün İhracatçıları Birliği, son yıllardaki en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını açıkladı. 2025 yılı itibarıyla yerli tütün kullanma zorunluluğu ile birlikte üretimde artış bekleniyor.

Türkiye'nin tütün ve tütün mamulleri ihracatı bir yıllık dönemde 915 milyon dolardan 1 milyar 4 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının ocak-mayıs döneminde 368 milyon dolar ihracat yapan Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 2025 yılının ilk beş aylık diliminde ihracatını 394 milyon dolara taşıdı.

Türkiye'nin tütün ve tütün mamulleri ihracatı, 31 Mayıs 2024 ile 1 Haziran 2025'i kapsayan son bir yıllık dönemde 1 milyar 4 milyon dolar oldu.

Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 915 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Buna göre tütün sektörü, 7 yıl sonra ihracatta 1 milyar doları aşmış oldu. Sektör en son 2018 yılında 1 milyar 11 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koymuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, dünya genelinde sigara tüketiminin yatay seyrettiğini belirtti.

Tütün ve tütün mamulleri ihracatının miktar bazında artmadığını, ortalama ihraç fiyatlarındaki artış sayesinde ihracat gelirinde yüzde 7'lik artış yakaladıklarını kaydeden Umur, sektör olarak hedeflerinin 1 milyar dolar seviyesini korumak olduğunu aktardı.

Türkiye'de üretilen sigaralara 2025 yılından itibaren yüzde 30 yerli tütün kullanma zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Umur, şu ifadeleri kullandı:

"O nedenle büyük yapraklı Virginya ve Burley tütünlerinin üretimi arttı. 73 milyon kilogram tütün üretimimizin 30 milyon kilogramı büyük yapraklı tütünlerden oluşuyor. Büyük yapraklı Virginya ve Burley tütünleri bugün için sadece iç piyasada kullanılıyor. Bu üretimin kalitesi arttıkça tütün ihracatına da katkısı olacaktır. Yerli tütün kullanma oranındaki artıştan dolayı 2025 sezonunda tütün üretiminde bir miktar artış bekliyoruz. 2025 yılında 80 milyon kilogram üretime ulaşabiliriz."

Kaynak: AA / Halil Fidan - Ekonomi
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