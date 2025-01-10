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Türkiye'nin Pizza Tüketimi Dünya Sıralamasında

Türkiye'nin Pizza Tüketimi Dünya Sıralamasında
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World Population Review verilerine göre, Türkiye 2024 yılında kişi başına 4 kilogram pizza tüketimi ile dünyada en çok pizza tüketen ilk 25 ülke arasında yer alıyor. Türk pizza markası Pasaport Pizza, Türkiye genelinde 270 olan şube sayısını 2026 yılına kadar 400'e çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca, yerel pizza lezzetlerini Master Franchise ile Avrupa'ya ulaştırmayı da hedefliyorlar.

Türkiye, pizza tüketimi ile global listelere girmeye başladı. World Population Review'ın verilerine göre, Türkiye, 2024 yılında kişi başına 4 kilogram pizza tüketimi ile dünyada en çok pizza tüketen ilk 25 ülke arasında yer aldı.

Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, Türkiye'de pizza tüketiminde öncü konumda yer aldıklarını belirterek, Türkiye genelinde 270 olan şube sayısını 2026 yılına kadar 400'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Özdemir, yerel pizza lezzetlerini Master Franchise ile Avrupa'ya ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, Türkiye'de pizza tüketimine ilişkin verileri değerlendirdi. Markanın pizza tüketimindeki rolüne değinen Özdemir, çeyrek asırdır Türk damak tadına uygun pizzalar üreterek, yerel ve global lezzetleri bir araya getirdiklerini söyledi.

Mükremin Özdemir, "Türkiye'nin pizza tüketiminde dünya devleriyle rekabetini desteklemek için sektörümüzde ön sıralarda konumlanıyoruz. Hedeflerimize hızlı adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Dondurulmuş ürün yerine taze hamur ve yüzde 100 katkı maddesiz doğal pizza sosu ve mozzarella peyniri kullandıklarını belirten Özdemir, "Açtığımız her şubede aynı kalite ve lezzet standartlarını sunmak bizim için en önemli kriter. Şubelerde kullanılan otomatik malzeme dağıtım sistemleri, pizzaların her seferinde aynı kalite ve standartlarda hazırlanmasını sağlayarak, ürünlerin tutarlılığını ve müşteri memnuniyetini artırıyor." sözlerini kaydetti.

"Franchise ile Avrupa'ya açılmayı hedefliyoruz"

Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nda pizza sektöründe "Türkiye'nin En İtibarlı Pizza Markası" olarak seçildiklerini kaydeden Pasaport Pizza Genel Müdürü Özdemir, "Pizza severlere kaliteli ve doğal malzemelerle üretilmiş pizzalar sunuyoruz. Böylece hazır gıda sektöründe sağlıklı ve lezzetli yemek arayışına çözüm oluyoruz. Ayrıca, yenilikçi, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen ambalajlarımızla çevre duyarlılığımızı sergiliyoruz." şeklinde konuştu.

"Mutlu çalışan, mutlu müşteri ve mutlu franchise" mottosu ile hizmet verdiklerini vurgulayan Mükremin Özdemir, franchise sistemi ile Avrupa'ya açılmayı hedeflediklerini söyledi.

Franchise işletmelerine birçok avantaj sunduklarını belirten Özdemir, şu bilgileri verdi; "Franchise sisteminde başarılı olma ihtimali oldukça yüksek. Her şeyden önce işletme, markanın bütün tecrübelerinden ve sisteminden ilk günden itibaren faydalanmaya başlar. Malzeme tedariki, kalitesi, ürün yelpazesi, satış teknikleri gibi konularda markanın bütün avantajlarına sahip olur. Biz de franchise verirken hem işletmeciyi hem de kendi marka değerimizi korumak adına ince eleyip sık dokuyoruz. Doğru yatırımcı ve doğru lokasyon seçimi bu işin en önemli unsuru. Tüm bu serüvendeki en önemli başarısı ise markayı sahiplenen, destekleyen ve bu yolculukta yürüyen şubeler ile olan samimi ve profesyonel iletişim."

"2026'ya kadar 400 şube hedefliyoruz"

Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: "Kooperatif mantığıyla ciro payı almadan çalışıyoruz ve hızla büyüyoruz. Şubeleşme konusunda sektördeki lider yerli markalardan biriyiz. Şube sahiplerine daha fazla kazanç imkanı tanıyan bu sistem sayesinde şubelerimiz de daha hızlı büyüyor. Türkiye genelinde ve Avrupa'da Master Franchise aracılığı ile şubeleşmeyi artırarak, kalitesinden ödün vermediğimiz lezzetimizi tüm dünyaya ulaştırmak istiyoruz. Ürün ve hizmetlerimizde yenilikçi teknolojiler ve uygulamalar kullanarak müşteri deneyimini iyileştirmek ve kalitemizi artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Kolay sipariş verilebilmesi için gelişmiş bir online sipariş sistemi ve kullanıcı dostu bir uygulama sunuyoruz. Uygulamalarla kişiselleştirilmiş menü seçenekleri ve kampanya teklifleriyle müşteriler deneyimini zenginleştiriyoruz. Ülke genelinde 72 ilde 270'ten fazla şubemiz var. Yakın zamanda 81 ilde 350 şubeye ulaşacağız. Şube sayımızı 2026 yılına kadar 400'e çıkarmayı hedefliyoruz."

Haberler.com / İzzet Aydın - Ekonomi
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