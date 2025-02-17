İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
HÜDA PAR çalıştay düzenledi, Başdanışman Uçum ile AK Partili Metiner birbirine girdi

Erdoğan'ın başdanışmanı ile AK Partili Metiner birbirine girdi
Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait askeri hareketlilik artıyor

Orduyu küplere bindiren görüntü: Yanıtımız hayli sert olacak
Ablasının bir sözü yaşanan dramı ortaya çıkardı! Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Türkiye'de otomobil ve ticari araç satışları ocak ayında geriledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocak ayında Türkiye'nin otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 105 bin 397 adede geriledi. Yılın ilk ayında toplam pazar 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 70 bin 412 adet düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'nin otomotiv üretimi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle 105 bin 397 adede geriledi.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak ayına ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Buna göre, geçen ay toplam otomotiv üretimi 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle 105 bin 397 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 1 artarak 67 bin 795 olarak gerçekleşirken, traktör üretimiyle toplam üretim 108 bin 21 adedi buldu.

İLK 6 AYDA ARAÇ ÜRETİMİ DÜŞTÜ

Yılın ilk ayında ticari araç üretimi yüzde 9 geriledi. Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 51, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 3 düştü. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 58 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 60, kamyon grubunda yüzde 23, otobüs-midibüs grubunda yüzde 43, traktörde ise yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti.

OCAK AYI OTOMOTİV İHRACATI 2,95 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Ocakta otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 artarak 78 bin 191 oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 7 artarken, ticari araç ihracatı yüzde 1 geriledi. Traktör ihracatı ise yüzde 54 azalışla 739 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv sanayisinin ihracatı ocakta yüzde 16 payla sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Geçen ay toplam otomotiv ihracatı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 2,95 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 5 büyümeyle 2,7 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2,8, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 7,4 arttı.

OTOMOBİL VE TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI GERİLEDİ

Yılın ilk ayında toplam pazar 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 70 bin 412 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 13 gerileyerek 55 bin 944 adet oldu. Pazar, ticari araçların toplamında yüzde 22, ağır ticaride yüzde 38, hafif ticaride yüzde 19 daraldı. Geçen ay otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 33, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de otomobil ve ticari araç satışları ocak ayında geriledi
Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
img

Mesut'tan Türk futbolu için ortalığı ayağa kaldıracak sözler
img

Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış
img

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Biraz daha sabır (!)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip olan biri var

Dev derbiyi yönetmeye talip olan biri var
Kanlı düello kamerada

Kanlı düello! Husumetlisini herkesin gözü önünde böyle öldürdü
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği teknik direktör Hollanda'yı sallıyor

Sergen'in dalga geçtiği teknik direktör şimdi bir ülkeyi sallıyor
İran lideri Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba
Ergin Ataman'dan bir kupa daha! Yaptığı hareket geceye damga vurdu

Ezeli rakibini yenip kupayı aldı, yaptığı hareket geceye damga vurdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.