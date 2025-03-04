Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarında büyük gerileme yaşandı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında azalarak 159 bin 384 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında azalarak 159 bin 384 adet olarak gerçekleşti. Araç piyasasının daraldığı ortamda insanlar arabalarını satmakta zorlandı.

SATIŞLARDA SERT DÜŞÜŞ

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 9,8 oranında azalarak 131 bin 965 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 30,4 azalarak 27 bin 419 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Şubat ayında yüzde 14,4, otomobil pazarı yüzde 7,6 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 38,0 oranında azaldı. 2025 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Şubat ayına göre yüzde 14,4 azalarak 90 bin 730 adet oldu.

YILLIK SATIŞLAR DÜŞÜNCE PAZAR DARALDI

2025 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 38 azalarak 14 bin 709 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 59,3 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 75,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,4 arttı.

VATANDAŞ VERGİSİ DÜŞÜK ARAÇALARA YÖNELDİ

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 82,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 74 bin 343 adetle yüzde 56,3 pay, B segmenti otomobiller 34 bin 175 adetle yüzde 25,9 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 58,6 pay, 77 bin 344 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 24,6 pay ve 32 bin 481 adet satış ile sedan, yüzde 16,1 pay ve 21 bin 238 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

BENZİNLİ ARAÇLAR YİNE İLK SIRADA

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 65 bin 517 adetle yüzde 49,6 pay, hibrit otomobil satışları 37 bin 864 adetle yüzde 28,7 pay, elektrikli otomobil satışları 16 bin 698 adetle yüzde 12,7 pay ve dizel otomobil satışları 11 bin 430 adetle yüzde 8,7 pay, otogazlı otomobil satışları 456 adetle yüzde 0,3 pay aldı. Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 41,1 artarak yüzde 9 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 259,1 artarak yüzde 3,6 pay aldı.

BAZI HACİMLERDE SERT DÜŞÜŞ

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 32,8 azalarak yüzde 58 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 31,9 azalarak yüzde 0,4 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 22 artarak yüzde 0,3 pay aldı. Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 44 bin 173 adetle yüzde 33,5 pay, 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 27 bin 433 adetle yüzde 20,8 pay aldı. Otomatik şanzımanlı otomobiller; 124 bin 287 adetle yüzde 94,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 7 bin 678 adetle yüzde 5,8 pay aldı.

HAFİF TİCARİNİN LİDERİ VANLAR OLDU

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 73,5 pay ve 20 bin 158 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,9 pay ve 3 bin 544 adetle 2'nci sırada yer aldı.