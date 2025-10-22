Haberler

Türkiye'nin Otobüs, Minibüs ve Midibüs İhracatı 2,3 Milyar Doları Geçti

Yılın 9 ayında Türkiye, otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında 2,3 milyar doları aşarak yüzde 26,3 oranında bir artış kaydetti. Fransa, en fazla ihracat yapılan ülke olurken, Almanya'ya ihracat yüzde 156 arttı.

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, yılın 9 ayında 2,3 milyar doları geçti.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, ocak-eylül döneminde 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 artış gösterdi.

Bu alanda geçen yılın 9 ayında 1 milyar 851 milyon 545 bin dolar olan dış satım, 2025'in aynı döneminde 2 milyar 339 milyon 422 bin dolara yükseldi. Bu süreçte sektör temsilcileri 68 ülkeye araç gönderdi.

Ocak-eylül döneminde en fazla otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan ülke Fransa oldu.

Fransa'ya ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 365 milyon 932 bin dolardan 482 milyon 221 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya ihracat yüzde 156 arttı

Sektörün en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olan Almanya'ya, ocak-eylül döneminde otobüs, minibüs ve midibüs dış satımı, 2024'ün 9 ayına göre yüzde 156 artışla 141 milyon 274 bin dolardan 361 milyon 747 bin dolara çıktı.

Ocak-eylül 2024 döneminde 164 milyon 925 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edilen İtalya'ya yapılan dış satım ise yüzde 21,1 artışla 199 milyon 815 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcilerinin listenin dördüncü sırasındaki Birleşik Krallık'a yaptığı ihracat, yüzde 27,5 artışla 131 milyon 678 bin dolardan 167 milyon 922 bin dolara yükseldi.

Beşinci sırada bulunan İspanya'ya dış satım ise 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 artışla 122 milyon 796 bin dolardan 135 milyon 941 bin dolara yükseldi.

Ocak-eylül döneminde otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında geçen senenin aynı dönemine göre Polonya yüzde 30,7 artış ve 118 milyon 731 bin dolarla altıncı, Romanya yüzde 97 yükseliş ve 96 milyon 427 bin dolarla yedinci, ABD yüzde 25 düşüş ve 89 milyon 741 bin dolarla sekizinci, Sırbistan yüzde 36 azalış ve 57 milyon 361 bin dolarla dokuzuncu, Avusturya ise yüzde 173 artış ve 49 milyon 415 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Ekonomi
