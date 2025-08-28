Türkiye'nin Orkinos İhracatı 130 Milyon Dolara Ulaştı

Türk balıkçıları, geçen yıl 12 bin 534 orkinos avlayarak, Japonya ve Güney Kore'ye önemli bir ihracat gerçekleştirdi. İhracat geliri, bir önceki yıla göre yüzde 153 artarak 130 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin 130 milyon doları bulan orkinos ihracatının önemli bölümü Japonya ve Güney Kore'ye yapılıyor.

İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, Türk balıkçıları geçen yıl 12 bin 534 orkinos avladı. Önceki yıla göre yüzde 256 artan orkinosların büyük bölümünü mavi yüzgeçli orkinoslar oluşturdu.

Türk ihracatçıları açık sularda yakalanan orkinosları, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere, Rusya, Japonya, ABD, Almanya, Meksika ve Yunanistan'a ihraç etti.

Geçen yıl ihracattan elde edilen gelir, 2023'e göre yüzde 153 artarak 130 milyon dolara çıktı. Bu rakamın 99 milyon doları Japonya'ya, 29,5 milyon doları ise Güney Kore'ye yapılan dış satımdan geldi.

Türk balıkçıların yakaladığı orkinosların neredeyse tamamını söz konusu iki ülke tüketti. Japonya'ya ihracat değer olarak yüzde 58 ve Güney Kore'ye ise yüzde 245 arttı.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye'nin levrek ve çipurada dünya lideri olduğunu, mavi yüzgeçli orkinosta da önemli konumda bulunduklarını söyledi.

Akdeniz'in uluslararası sularında ve Malta kıyıları açıklarında yakalanan orkinosun önemli bölümünün Japonya ve Güney Kore'ye ihraç edildiğine dikkati çeken Kızıltan, Türk balıkçılarının yakaladığını bu ülkelerin tükettiğini kaydetti.

Su ürünleri yetiştiricilği ve avcılığında dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayan Kızıltan, ihracatlarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. - BURSA

