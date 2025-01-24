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Türkiye'nin Narenciye İhracatı 1 Milyar Doları Aştı

Türkiye'nin Narenciye İhracatı 1 Milyar Doları Aştı
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Türkiye, 2024 yılında 1 milyon 639 bin ton narenciye ürünü ihraç ederek 1 milyar 46 milyon 128 bin dolar döviz kazancı sağladı. Sektör, sürdürülebilir tarım uygulamaları sayesinde uluslararası alanda dikkat çekiyor.

Türkiye'den geçen yıl gerçekleştirilen narenciye ihracatı 1 milyar 46 milyon 128 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2024'te farklı ülkelere 1 milyon 639 bin ton narenciye ürünü gönderildi.

Dış satımla ülkeye 1 milyar 46 milyon 128 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Yurt dışına en fazla gönderilen ürünler, sırasıyla mandalina, limon, portakal ve greyfurt oldu.

İhracatın ülkelere göre dağılımında ise 375 milyon dolarlık dış satımın gerçekleştirildiği Rusya ilk sırada yer aldı. Irak'a 197, Ukrayna'ya 108, Romanya'ya 49, Polonya'ya 48 milyon dolarlık narenciye ihracatı yapıldı.

"Sürdürebilir tarım uygulamaları sektörü başarıya götürdü"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Türkiye'de üretilen narenciyenin tat ve aromasıyla öne çıktığını, bu sayede çok sayıda ülkede tercih edildiğini söyledi.

Narenciyenin, geçen yıl ihracatı 3 milyar 401 milyon dolara ulaşan yaş meyve ve sebze sektöründeki önemini vurgulayan Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Geçen sene yaş meyve ve sebze ihracatı içerisinde narenciye yüzde 43'lük paya sahip oldu. Narenciye artık alt birim olmaktan çıkıp ana sektör haline gelmiştir. Ürünlerimizin yüksek kalitede olması, coğrafi konum avantajı ve sürdürebilir tarım uygulamaları narenciye sektörünü başarıya götürmektedir."

"İhracatımızı artırmak için çalışıyoruz"

Kaçmaz, narenciye sektörüne katkı için Mersin'de uluslararası kongre ve çalıştay yaptıklarını belirterek, "İhracatımızı artırmak için çalışıyoruz. Şu anda sektörümüzün tüm paydaşlarıyla faaliyetler yürütüyoruz. İhracatımızın yüksek seviyelere çıkması için çalışıyoruz." dedi.

İhracatı artırma hedefiyle alternatif pazarlara yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin narenciye ihracatına her geçen yıl daha fazla katkı sunmak istiyoruz. Çalışmalarımızı kısa, orta ve uzun vadede planlamıştık. Bunlar devreye girdiğinde hem üretimimiz hem de ihracatımız artacak. Herhangi bir afet ve sıkıntı olmazsa hedeflerimize ulaşmak istiyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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