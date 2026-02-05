AKAMİB'de en fazla ihracat yapan firmalara yönelik ödül töreni düzenlendi

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği (AKAMİB) tarafından 2025 yılında birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verildi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende, 2025 yılında 1 milyar 236 milyon dolar ihracat değerine ulaşılmasında katkı sağlayan Kayseri, Mersin, Adana, Hatay, Karaman ve Niğde'deki firmalar ödüllendirildi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç, burada yaptığı konuşmada, 2025 yılının küresel ticarette belirsizliklerin yükseldiği, korumacılık eğilimlerinin güç kazandığı ve dünya ticaretinde paradigma değişikliğinin yaşandığı bir dönem olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Kılıç, zayıf dış talep görünümüne ek olarak, Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki çatışmalar, artan jeopolitik gerilimler ve orantısız tarife artışlarının uzun süredir görülmeyen ölçüde yüksek bir belirsizlik ve öngörülemezlik ortamı oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye'nin tüm bu olumsuzluklara rağmen mal ihracatının 2025 yılında 273,4 milyar dolara yükseldiğinin altını çizen Kılıç, "Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekoru kırılmış ve ihracattaki istikrarlı yükseliş eğilimi korunmuştur. 2025 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,8 seviyesinde gerçekleşerek dış ticarette dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermiştir. Bu oran, ihracatın dış ticaret açığının sınırlandırılmasında oynadığı kritik rolü bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

"Türkiye, dünyada en fazla mobilya ihracatı gerçekleştiren ilk 10 ülke arasında"

Mobilya sektörünün Türkiye'nin en köklü ve en dinamik sektörlerinden biri olduğunu kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"Sektörümüzün başarısının ardında büyük bir emek, tasarım gücü, alın teri ve azim bulunmaktadır. Bu sektörde 2025 yılında da bir önceki yıla göre yüzde 1,8 oranında artış göstermiş ve yaklaşık 4,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türkiye, dünyada en fazla mobilya ihracatı gerçekleştiren ilk 10 ülke arasına girmeyi de başarmıştır. 2025 yılında da 200'ün üzerinde ülkeye ihracat yaparak küresel erişimini genişletmiştir. Ülkemizin küresel mobilya ihracatından aldığı payın yüzde 1,9'a ulaşması ve Türk mobilyasının dünyanın dört bir yanında tercih edilmesi hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olmuştur."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Ahmet Güleç de 2026'nın ilk ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalışla 20,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

İhracat açısından kritik bir dönemde olduklarını vurgulayan Güleç, "Mevcut pazarlardaki payımızı korumak için rekabetçiliğimizi yeniden kazanmak zorundayız. Genel tablodaki bu zorlanmaya rağmen mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörümüzün gösterdiği direnç oldukça kıymetli." ifadelerini kullandı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer de birliğin üye sayısının 2025 yılında 5 bine ulaştığını aktardı.

Sektör temsilcilerinin 165 ülkeye ihracat yaptığının altını çizen Kılıçer, şunları kaydetti:

"2025 yılında ülkemiz ihracatı açısından zorlu bir dönemi daha geride bıraktık. Tarife savaşları, etrafımızda ve dünyamızda süren sıcak savaşlar, gerilimler ve Çin'in olumsuz etkisi sektörümüzü zorlasa da şunu belirtmek isterim ki ihracat ve üretim uzun soluklu süreçlerdir. Sektörümüz yıllar içinde oluşturduğu güçlü bir ekosisteme sahip olup dünyada mobilya konusunda marka olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu nedenle, ihracatçılarımız yıllardır emek verdikleri endüstriyi ve pazarları korumak adına son yıllarda büyük çaba harcamaktadır. 2026 yılında da umudumuzu yitirmeden, pazarlarımızı koruyarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Programda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da birer konuşma yaparak ödül alanları tebrik etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından firma yetkililerine ödülleri verildi.