Türkiye'nin Mayıs Ayı İhracatı Tüm Zamanların En Yükseği Oldu

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı mayıs ayında ihracatın yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve böylece tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat rakamına ulaşıldığını duyurdu.

TİCARET Bakanlığı, 2023 yılı mayıs ayında ihracatın yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve böylece tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat rakamına ulaşıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, 2023 Mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Açıklamada, küresel ekonomik aktivitedeki ivme kaybına ve yaşanan deprem felaketlerine rağmen, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında oldukça dayanıklı seyrettiği belirtilerek, "2022 yılında yüzde 5,6 ile Orta Vadeli Program (2023-2025) tahmini olan yüzde 5'in üzerinde büyüyen Türkiye ekonomisinde, depremin olumsuz etkilerine rağmen 2023 yılı ilk çeyreğinde yüzde 4 oranında büyüme kaydedilmiştir. Bu büyüme ile Türkiye 2023 yılı ilk çeyrekte Endonezya, Çin ve Hindistan'ın ardından G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomi olmuştur" denildi.