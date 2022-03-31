Türkiye'nin komisyonsuz ilk ortaklaşa e-ticaret pazarı Erzurum'da açıldı

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da, Türkiye'nin ilk komisyon alınmayan e-ticaret pazarı "ER-OPA Ortak Pazar" açıldı.

Erzurum Ticaret Borsası tarafından projelendirilen ve bütçe olarak Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenen sektör ayrımı olmadan Erzurum üreticisi, perakendecisi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm esnafın ürettikleri ürünleri ve hizmetlerini tüm Türkiye'ye satabilecekleri dijital bir sistem olan "ER-OPA Ortak Pazar" Projesi çerçevesinde www.erzurumcarsipazar.com isimli dijital pazar açıldı. Projede kent esnafı ücretsiz ve komisyonsuz şekilde sisteme üye olarak, satmak istedikleri ürünlerini ya da hizmetlerini bu platform üzerinden satma fırsatı yakalayacak.

Coğrafi işaretli ürünler de satılacak

Öte yandan dijital pazarda Erzurum'un coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Erzurum su böreği, Erzurum civil peyniri, İspir kuru fasulyesi, Narman şeker fasulyesi, Hınıs fasulyesi, Erzurum pekmezli baklavası, Oltu taşı, Ehram dokuma kumaşı, Oltu cağ kebabı, Erzurum kadayıf dolması, Karnavas dut pekmezi, İspir kaymağı ve Erzurum küflü civil peyniri gibi ürünler de satışa sunularak tüketiciye ulaştırılacak.

Sitenin açılış töreninde konuşan Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurumlu tacirlerin ulusal anlamda markalaşması için önemli bir adım attıklarını ifade ederek, "Bu proje tüm Erzurum tacirlerimizi gelişen ekonomide ve yenilenen ticaret sitillerinde olan dijital platformlarında bir adım öne çıkartacak. Rekabet çok fazla oluşmaya başladı. Erzurum tacirlerimizin bu gelişen dijital platformda geri kalmamasını istedik. Bu projenin amacı hem Erzurumluları ticari platformlarda birleştirmek hem de yerel tacirlerimizin ulusal anlamda markalaşma yolunda önlerini açmaktır" dedi.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven de projenin Erzurum esnafına ciddi avantaj sağlayacağını belirterek, "2000 yılından sonra internet gelişti ve bizlere birçok imkan sunmaya başladı. Bunların başında e-ticaret geliyor. Erzurum olarak e-ticaretten henüz istediğimiz payı alabilmiş değiliz. Bu nedenle bu projeyi tasarladık. Bu projenin Erzurum esnafı ve kadın kooperatiflerine ciddi anlamda avantajlar sunacağına inancım tamdır" şeklinde konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Böyle bir projeyi açmak büyük mutluluktur. Erzurum'un önemli değerleri var ürün anlamında. Bu projeyle bunların değeri gittikçe artacak. Erzurumlular ürettikleri hayvansal gıdalar ve benzeri ürünleri 81 ilde satacaklar. Buradaki doğal ürünleri Türkiye'nin her köşesinde bulmak çok zor diyebilirim. Doğal ürünlerin kalitesi çok farklı durumda. Bu yüzden bu site sayesinde hem ürünlerimizi tanıtıp hem satmalıyız" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından klavye ile sitenin açılışı yapıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi