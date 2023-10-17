Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Arttı

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artışla 165,4 milyar ABD dolara çıktı. Bankaların kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,2 artarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,8 arttı.

Merkez Bankası verilerine göre, ağustos sonu itibarıyla, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artışla 165,4 milyar ABD dolara çıktı.

TCMB, ağustos ayı sonu itibariyle kısa vadeli dış borç istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre, ağustos sonu itibarıyla, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artışla 165,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,2 oranında artarak 64,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,8 oranında artarak 54,5 milyar doları düzeyinde gerçekleşti.

"YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN TL CİNSİNDEN MEVDUATLARI YÜZDE 7,8 ARTTI"

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında artarak 11,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,8 oranında azalarak 20,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10,6 oranında artışla 18,6 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,8 oranında artışla 14,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,7 oranında azalarak 48,4 milyar dolar seviyesine indi.

KAMU BANKALARININ KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU 2022 YILI SONUNA GÖRE YÜZDE 12,2 ARTTI

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre yüzde 12,2 oranında artarak 32,4 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,5 oranında azalarak 86,9 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 23,6 oranında artarak 91,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,3 oranında azalarak 72,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2022 yıl sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 ağustos sonu itibarıyla 981 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 261 milyon dolar oldu.

2023 ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,9'u ABD doları, yüzde 24,3'ü euro, yüzde 9,6'sı TL ve yüzde 17,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

VADESİNE 1 YIL VE DAHA AZ KALAN KISA VADELİ DIŞ BORÇ 211,0 MİLLAR DOLAR

2023 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 211,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 16,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,1, Merkez Bankası'nın yüzde 21,8, özel sektörün ise yüzde 58,1 oranında paya sahip olduğu gözlendi.