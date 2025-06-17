Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor
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Türkiye'de ilk kez lüks ve butik konseptiyle açılan Prestige Mall, yönetimsel sorunlar ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle kapatılıyor. İstanbul Bahçeşehir'de 25 bin metrekarelik alanda kurulu olan AVM, 18 yıl önce ziyaretçilere kapılarını açmıştı.

Küresel boyuttaki ekonomik kriz, Türkiye'de de çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya dev bir AVM de eklendi.

HAZİRAN AYI SONUNDA KAPANIYOR

İstanbul'da Bahçeşehir ilçesinin Gölet bölgesinde yer alan ve 18 yıldır kesintisiz faaliyet yürüten Prestige Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, haziran ayının sonu itibarıyla kapılarını kapatmaya hazırlanıyor.

MAĞAZALAR TEK TEK KAPATILIYOR

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, Türkiye'nin ilk lüks ve butik konseptte tasarlanan alışveriş merkezlerinden Prestige Mall içindeki 10-15 civarındaki mağaza da haziran sonuna kadar faaliyetlerine son verecek.

2007 YILINDA QUINN GRUBA SATILDI

Prestige Mall da bu değişime ayak uyduramayan örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de AVM yatırımlarının hız kazandığı 2000'li yılların ortasında, lüks ve butik segmentte konumlanan ilk alışveriş merkezi olma vizyonuyla kurulan proje, 25 bin metrekarelik toplam alanı ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir hacmiyle 2007 yılının mart ayında kapılarını açmıştı. Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, açılışından kısa süre sonra 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu'na satıldı.

Yatırımcı ilgisi bu satışla da sınırlı kalmadı. 2013 yılında bu kez Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralınan merkez, 2016'da ismi çeşitli yolsuzluk iddialarına karışmış kişilerle gündeme geldi. O dönem, iş insanı Mansur Topçuoğlu'nun da AVM'yi satın almak için girişimde bulunduğu basına yansımıştı. Ancak bu satın alma gerçekleşmedi ve mülkiyet MSFD A.Ş. bünyesinde kaldı. Zamanla ziyaretçi trafiği azalan, marka karması daralan, rekabet gücünü kaybeden AVM, yıllar içinde sembolik birkaç mağaza dışında büyük ölçüde işlevsiz hale geldi. Son yıllarda doluluk oranı yüzde 50'nin altında olan AVM'nin çalışanları, gelir ve gider dengesinin bozulduğunu ve bu nedenle maaşların da uzun süredir aksadığını dile getirdi.

Prestige Mall'un kapanışı, yalnızca bir alışveriş merkezinin değil, aynı zamanda bir dönemin yatırım anlayışının da sona erdiğinin sembolü niteliğinde. Sektörün bugün geldiği noktada, yenilikçi, çevik ve çok boyutlu yaklaşımlarla desteklenmeyen AVM projelerinin yaşama şansı giderek zorlaşıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSeyfi Ahıskalı:

Aaaaaaaa olur mu,,, Enflasyon düşüyor,hayat çok güzel,ama kime göre

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Haber Yorumlarızırzop:

Çok yazık olmuş boş insanlar şimdi nerde vakit geçirecek artık :( 3 günlük yas ilan ediyorum

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Türkiye nin ilk AVM si ataköy Atrium da bulunan galeria dır

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

hepsi kapatılsın, ilim,bilim, kütüphane yuvaları yapılsın yerlerine.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Türkiye'nin ilk AVM' si Bakırköy Ataköy Galleria ve Anadolu yakasında ki Capitol'dür. Keşke o günlere geri dönülse.

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