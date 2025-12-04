Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerine ve zayıf dış talep şartlarına rağmen Türkiye'nin ihracatındaki yükseliş eğilimi sürüyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerine ve zayıf dış talep şartlarına rağmen Türkiye'nin ihracatındaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, kasım ayında ihracatın yıllık 270,6 milyar dolara ulaştığını, ocak-kasım döneminde orta-yüksek teknolojili ürün ihracatının yıllık yüzde 9,6 arttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerine ve zayıf dış talep şartlarına rağmen Türkiye'nin ihracatındaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İhracatımız kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artmış, yıllıklandırılmış değeri 270,6 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatımızın ise 122,5 milyar dolar seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz. Böylece kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış toplam mal ve hizmet ihracatımızın 393 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 2026 yılında küresel ticaretteki fırsatlardan azami ölçüde yararlanarak, ihracatımızı 282 milyar ABD doların üzerine çıkarıp, dünya mal ihracatındaki payımızı daha yüksek bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. İhracatta ticaret diplomasi girişimlerimizin yanı sıra, ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılması, markalaşma, yeşil ve dijital dönüşüm ile finansman desteklerini önceliklendirerek ticaretin derinleştirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve finansal iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz."

Bakan Şimşek ise yaptığı paylaşımda, "Kasım ayında ihracat yıllık 270,6 milyar dolara ulaşırken, ithalat küresel altın fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 361,9 milyar dolar gerçekleşti. İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti. Ocak-kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı. Bu grupların imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43'e yükseldi. Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyor, üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz" dedi. - ANKARA