Ticaret Bakanlığı: 2025 Yılında 33 İl 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yaptı

(ANKARA) – Ticaret Bakanlığı, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen 2025 yılı Ocak–Aralık döneminde 33 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, 46 ilde ise mal ihracatının arttığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı ihracat verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri, jeopolitik gerginlikler ve belirsizliklere rağmen Türkiye'nin ihracat performansının sürdürdüğü vurgulanarak, "2025 yılı Ocak–Aralık döneminde 33 ilimiz 1 milyar doların üzerinde mal ihracatı yapmış, 46 ilimizde de ihracatımız artmıştır" denildi.

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısının 31 olduğunu hatırlatarak, 2025 yılında Bolu ve Giresun'un da bu gruba dahil olmasıyla sayının 33'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlığın açıklaması şöyle:

" İstanbul, 5 milyar 688 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli, 3 milyar 6 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir, 1 milyar 981 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa, 1 milyar 882 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara ise 1 milyar 770 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.

2025 Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet illeri bazında ihractta en fazla artış bazında incelendiğinde, Kocaeli, 3 milyar 102 milyon dolarlık artışla birinci il; Ankara, 1 milyar 978 milyon dolarlık artışla ikinci il; Çorum, 1 milyar 898 milyon dolarlık artışla üçüncü il; Bursa, 1 milyar 734 milyon dolarlık artışla dördüncü il; İstanbul ise 805 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır.

Ticaret Bakanlığı olarak; yüksek katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir ihracat hedeflerimiz doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya, ihracatımızı ülkemizin dört bir yanına yayacak adımları atmaya devam ediyoruz. Yerelde üretimi ve istihdamı güçlendiren bu anlayışla, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz."