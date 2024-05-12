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Türkiye'nin Güneş Enerjisi Kurulu Gücü Rekor Kırdı

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Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü nisanda önceki aya göre 1,3 gigavat artış kaydederek rekor kırdı. Ülke, enerji alanında dışa bağımlılığını azaltma ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla ağırlık veriyor.

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü nisanda önceki aya göre yaklaşık 1,3 gigavat artış kaydederek rekor kırdı.

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin güneş enerjisi kurulu gücü nisan sonunda önceki aya göre 1,3 gigavat artışla 13,9 gigavata ulaştı. Böylece, Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücünde bir ayda rekor kapasite artışı gerçekleşti.

Türkiye, enerji alanında dışa bağımlılığını azaltma ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla ağırlık veriyor.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, AA muhabirine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ndeki değişikliğin söz konusu artışta önemli rol oynadığını söyledi.

Önceki yönetmeliğe göre lisanssız elektrik üretim tesisleriyle tüketim tesislerinin aynı dağıtım lisansı bölgesinde bulunması gerekirken bu kısıtlamanın kaldırıldığını anımsatan Erkan, ilgili tesislere, üretim fazlasını satma imkanı tanındığını ifade etti.

Tesislerin kurulu gücünün iki katı kadar kurulum yapabildiği bilgisini de paylaşan Erkan, "Bu düzenleme ile kurulumlar hızlandı. 100 ila 500 megavat hatta daha büyük güçlerde lisanssız santral kurulum hakları verildi. Bu artışın lisanssız santrallerin devreye girmesiyle görüldüğünü düşünüyoruz." dedi

Erkan, Avrupa Birliğinin "Yeşil Mutabakat" programı çerçevesinde Türkiye'nin sanayi sektörünün de üretim yaparken karbon salımı yapmayarak veya nötrleyerek faaliyet göstermeyi amaçladığını, ihracat yapan firmaların ihtiyacı olan elektriği yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yöneldiğini aktardı.

Fabrikaların karbon ayak izini düşürmesinde en hızlı yollardan birinin bu olduğunu ifade eden Erkan, "Bu sebeple özellikle ihracat yapan firmalar 1 Ocak 2026'dan önce elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak için lisanssız güneş santralleri kurmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, bu gelişmelerle ilerleyen zamanlarda güneş enerjisi kurulu gücünde yeni rekor artışların olacağına dikkati çekerek, "Yatırımcıların aldığı çağrı mektupları neticesinde yüksek güçlerde santraller devreye girecek ve artışlar hız kesmeden devam edecek. Sayın Bakanımızın dile getirdiği her yıl 3,5 gigavat güneş ve 1,5 rüzgar santrali devreye alma hedefine bu şekilde çok rahat ulaşabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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