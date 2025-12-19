Endonezya ile tarım ticaretinde teknik engelleri aşan adım atıldı

Türkiye'den Endonezya'ya yönelik gıda ve tarım ürünü ihracatı için 14 laboratuvarın ülke makamları nezdinde kayıt işlemleri tamamlanarak, aralarında üzüm, fındık, bezelye ve domatesin de olduğu 16 ürünün dış satımının kesintisiz sürdürülmesinin önü açıldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tarım ve gıda ihracatında karşılaşılan pazara giriş engellerinin ülke ve ürün bazında tespit edilerek çözülmesi amacıyla yürütülen Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi'nin kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Proje kapsamında hedef ülkeler arasında yer alan Endonezya'ya yönelik tarım ürünleri ihracatında laboratuvar kayıt süreçlerinin önemli çalışma başlığı olarak ele alındığı belirtilen açıklamada, yürütülen çalışmalar sonucunda ihracata yönelik kritik bir teknik engelin aşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, yaş meyve ve sebze ihracatında kullanılan 14 laboratuvara ait kayıtların geçerlilik süresinin 23 Nisan itibarıyla sona ermesi üzerine, bunun yenilemesine ilişkin başvuru ve onay süreçlerinin Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları koordinasyonunda sonuçlandırıldığı ifade edildi.

Bu doğrultuda gerekli teknik bilgilerin Endonezya yetkili makamlarına iletildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Endonezya Karantina Otoritesi tarafından ' Türkiye Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Test Laboratuvarlarının Kaydına ilişkin 2025/6047 sayılı Karar' yayımlanmıştır. Anılan kararın 9 Aralık 2025'te yürürlüğe girdiği, 9 Aralık 2028'e kadar geçerli olacağı bildirilmiştir. Söz konusu gelişmeyle üzüm, elma, kayısı, avokado, incir, kiraz, buğday, mısır ve mısır unu, portakal, fındık, bezelye, kuru üzüm, limon, erik, yeşil ve siyah çay ile domates olmak üzere 16 ürün için 14 laboratuvarın, Endonezya makamları nezdinde kayıt işlemleri tamamlanmıştır. Böylece Türkiye'den Endonezya'ya tarım ve gıda ürünleri ihracatının güvenli, kesintisiz ve öngörülebilir şekilde sürdürülmesinin önü açılmıştır. Bakanlık olarak 'adil ticaret, sürdürülebilir ihracat ve küresel pazarlarda güçlü Türkiye' vizyonumuz doğrultusunda, ihracatçılarımızın karşılaştığı teknik engelleri GATE Projesi çerçevesinde zamanlı ve sonuç odaklı yaklaşımla ele almaya devam ediyoruz. Tarım ve gıda ürünlerimizin uluslararası pazarlara güvenli, kesintisiz ve rekabetçi biçimde erişimini sağlamak amacıyla ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışmalarımız sürecektir."