Türkiye'nin en zenginler listesine sürpriz 4 isim daha katıldı

Forbes Türkiye, 2025 yılı itibarıyla hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesini yayımlayarak, ülkenin ekonomik güç dengelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Dört yıl aradan sonra açıklanan liste, iş dünyasının en etkili isimlerini bir araya getirirken, bazı sürpriz isimlerle dikkat çekti.

ZİRVENİN SAHİBİ: MURAT ÜLKER

Listenin en tepesinde, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker yer aldı. Ülker'in serveti 5,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Gıda, perakende ve ambalaj gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Yıldız Holding'in büyüklüğü, Murat Ülker'in zirvede olmasındaki en önemli etken.

BİLİM VE SAĞLIKTA SERVET: UĞUR ŞAHİN İKİNCİ SIRADA

COVID-19 aşısının geliştiricisi ve BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, 4,8 milyar dolarlık servetiyle listenin ikinci sırasında yer aldı. Şahin, hem Türkiye kökenli olması hem de küresel sağlık krizine çözüm üretmesiyle öne çıkan özel bir figür olarak dikkat çekiyor.

KAZANCI HOLDİNG'İN SAHİBİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Listenin üçüncü sırasına 4,3 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding'in sahibi Cemil Kazancı yerleşti. Enerji ve üretim alanlarındaki yatırımlarıyla tanınan Kazancı, Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından birini yönetiyor.

SERVET TOPLAMINDA REKOR ARTIŞ

Forbes'un 2025 listesinde toplam 108 kişi yer aldı. Aynı servet miktarına sahip isimler eşit sıra numarasıyla listelendi. 2025 yılı itibarıyla bu kişilerin toplam serveti 128 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, dört yıl önce açıklanan 100 milyar dolarlık toplam servete kıyasla dikkate değer bir artışı temsil ediyor.

YENİ İSİMLER LİSTEDE: SÜRPRİZ GİRİŞLER

Bu yıl listeye ilk kez giren 4 isim ise şöyle:

Hakan Safi – Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Tahir Güleryüz – Gülermak'ın büyük hissedarı

Abidin Gülmüş – Gen İlaç'ın kurucusu

Ahmet Ahlatcı – Ahlatcı Holding'in sahibi

Bu girişler, inşaat, ilaç ve değerli madenler gibi sektörlerin de milyarder üretmeye başladığını ortaya koyuyor.

MİRAS YOLUYLA GELEN VARLIKLAR DA DİKKAT ÇEKİYOR

Önceki yıllarda "Milyarder Aileler" arasında yer alan Şevket Sabancı'nın torunları Can Köseoğlu ve Kazım Köseoğlu, bu yıl bireysel olarak listeye girerek aile mirasını sürdüren isimler oldu.

SERVET UÇURUMU DERİNLEŞİYOR

Forbes listesine göre, ilk 10'da yer alan kişilerin serveti, listenin en alt sıralarındaki 10 kişinin toplam servetinin yaklaşık yedi katı. Bu durum, Türkiye'deki servet dağılımındaki uçurumun da önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

LİSTEYİ GİRMEK KOLAY DEĞİL: GÜVENİLİR VERİ ŞARTI

Forbes, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin listede yer almamasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Eğer listede 'Neden yok?' diye sorduğunuz, herkesin tanıyıp bildiği isimler varsa cevabı basit: Güvenilir bilgi ve kaynaklara dayalı, sadece beyana dayalı olmayan bir hesaplama yapılamadığı için yoklar."

İLK 10'DAKİ İSİMLER VE SERVETLERİ