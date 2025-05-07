Hindistan-Pakistan geriliminde ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan geriliminde bilanço ağırlaşıyor
Pakistan-Hindistan geriliminde vurulan yerlerden ilk görüntüler

Füzeyle vurulan yerlerden ilk görüntüler! Gün ağarınca ortaya çıktı
ABD'den Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı

Asya'yı karıştıran savaş! ABD'den 2 ülkeye kritik bir çağrı geldi
MEB harekete geçti! Zorunlu lise eğitiminde büyük değişim yaşanacak

Liselerde yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı, masada 3 model var

Türkiye'nin en zenginler listesine sürpriz 4 isim daha katıldı

Türkiye'nin en zenginler listesine sürpriz 4 isim daha katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD merkezli Forbes dergisi dört yıl sonra 'en zengin 100 Türk' listesi hazırladı. Zirvede yine Murat Ülker'in yer aldığı listeye dört isim ilk kez girdi.

    Forbes Türkiye, 2025 yılı itibarıyla hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesini yayımlayarak, ülkenin ekonomik güç dengelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Dört yıl aradan sonra açıklanan liste, iş dünyasının en etkili isimlerini bir araya getirirken, bazı sürpriz isimlerle dikkat çekti.

    ZİRVENİN SAHİBİ: MURAT ÜLKER

    Listenin en tepesinde, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker yer aldı. Ülker'in serveti 5,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Gıda, perakende ve ambalaj gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Yıldız Holding'in büyüklüğü, Murat Ülker'in zirvede olmasındaki en önemli etken.

    BİLİM VE SAĞLIKTA SERVET: UĞUR ŞAHİN İKİNCİ SIRADA

    COVID-19 aşısının geliştiricisi ve BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, 4,8 milyar dolarlık servetiyle listenin ikinci sırasında yer aldı. Şahin, hem Türkiye kökenli olması hem de küresel sağlık krizine çözüm üretmesiyle öne çıkan özel bir figür olarak dikkat çekiyor.

    KAZANCI HOLDİNG'İN SAHİBİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

    Listenin üçüncü sırasına 4,3 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding'in sahibi Cemil Kazancı yerleşti. Enerji ve üretim alanlarındaki yatırımlarıyla tanınan Kazancı, Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından birini yönetiyor.

    SERVET TOPLAMINDA REKOR ARTIŞ

    Forbes'un 2025 listesinde toplam 108 kişi yer aldı. Aynı servet miktarına sahip isimler eşit sıra numarasıyla listelendi. 2025 yılı itibarıyla bu kişilerin toplam serveti 128 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, dört yıl önce açıklanan 100 milyar dolarlık toplam servete kıyasla dikkate değer bir artışı temsil ediyor.

    YENİ İSİMLER LİSTEDE: SÜRPRİZ GİRİŞLER

    Bu yıl listeye ilk kez giren 4 isim ise şöyle:

    • Hakan Safi – Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı
    • Kemal Tahir Güleryüz – Gülermak'ın büyük hissedarı
    • Abidin Gülmüş – Gen İlaç'ın kurucusu
    • Ahmet Ahlatcı – Ahlatcı Holding'in sahibi

    Bu girişler, inşaat, ilaç ve değerli madenler gibi sektörlerin de milyarder üretmeye başladığını ortaya koyuyor.

    MİRAS YOLUYLA GELEN VARLIKLAR DA DİKKAT ÇEKİYOR

    Önceki yıllarda "Milyarder Aileler" arasında yer alan Şevket Sabancı'nın torunları Can Köseoğlu ve Kazım Köseoğlu, bu yıl bireysel olarak listeye girerek aile mirasını sürdüren isimler oldu.

    SERVET UÇURUMU DERİNLEŞİYOR

    Forbes listesine göre, ilk 10'da yer alan kişilerin serveti, listenin en alt sıralarındaki 10 kişinin toplam servetinin yaklaşık yedi katı. Bu durum, Türkiye'deki servet dağılımındaki uçurumun da önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

    LİSTEYİ GİRMEK KOLAY DEĞİL: GÜVENİLİR VERİ ŞARTI

    Forbes, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin listede yer almamasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

    "Eğer listede 'Neden yok?' diye sorduğunuz, herkesin tanıyıp bildiği isimler varsa cevabı basit: Güvenilir bilgi ve kaynaklara dayalı, sadece beyana dayalı olmayan bir hesaplama yapılamadığı için yoklar."

    İLK 10'DAKİ İSİMLER VE SERVETLERİ

    1. Murat Ülker (Yıldız Holding) – 5,5 milyar dolar
    2. Uğur Şahin (BioNTech) – 4,8 milyar dolar
    3. Cemil Kazancı (Kazancı Holding) – 4,3 milyar dolar
    4. Eren Özmen (Sierra Nevada Corp.) – 4 milyar dolar
    5. Fatih Özmen (Sierra Nevada Corp.) – 3,8 milyar dolar
    6. Erman Ilıcak (Rönesans Holding) – 3 milyar dolar
    7. Ferit Şahenk (Doğuş Holding) – 2,8 milyar dolar
    8. İpek Kıraç (Koç Holding) – 2,7 milyar dolar
    9. Filiz Şahenk (Doğuş Holding) – 2,6 milyar dolar
    10. Semahat Arsel (Koç Holding) – 2,6 milyar dolar
    Abdurrahman Yazıcı
    Abdurrahman Yazıcı
    Haberler.com - Ekonomi
    500
    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

    2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti
    Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

    Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
    Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

    Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
    Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

    Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
    Katliam gibi kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi

    Otoyolda ters yönde giden araç katliam yaptı! Görüntüler korkunç
    Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

    Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
    title
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.