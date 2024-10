Türkiye'nin En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi Açıklandı

DataExpert katkıları ile BMI Business School tarafından bu yıl 6'ncı kez yürütülen 'En Etkin 50 CMO' araştırmasının sonuçları açıklandı. Danışma Kurulu'nun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda performanslarıyla dikkat çeken Türkiye'nin En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi'ne ödülleri, 17 Ekim'de gerçekleşecek olan CMO Summit 2024'te takdim edilecek.

DataExpert katkıları ve BMI Business School tarafından yürütülen 2024 yılı 'En Etkin 50 CMO' araştırmasının sonuçları belli oldu. Pazarlama alanında sayıları her yıl artan kadın liderler, listede yüzde 54 oranıyla yer alarak üstünlüklerini ortaya koydu.

Adayların başarı kriterlerindeki performanslarının ve yetkinliklerinin Danışma Kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen En Etkin 50 CMO listesinde bu yıl, Türk Hava Yolları, Beko/Arçelik, Nippon Paint Betek, PepsiCo İçecek, Hayat, DeFacto, Logo Grup, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Aras Kargo, Akbank, CarrefourSA, The Walt Disney Company, Orka Holding, TAB Gıda, Watsons Türkiye, Penti, Akiş GYO, Vestel, Şişecam, Migros Grubu, Beymen, Teknosa, QNB Finansbank, Otokoç Otomotiv, Mercedes-Benz Otomotiv, Hepsiburada, FLO Group, Kerevitaş, Nestlé Türkiye, Vodafone Türkiye, Garanti BBVA, L'Oréal Türkiye, Ülker, Unilever, sahibinden.com, Şok Marketler, Türk Tuborg, Boyner Büyük Mağazacılık, Allianz Türkiye, Çimsa, LC Waikiki, McDonald's Türkiye, Shell & Turcas, Yemeksepeti, Hopi, Yapı Kredi, Mavi, İş Bankası, Aksigorta, MediaMarkt Türkiye gibi ulusal ve uluslararası ölçekte farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin pazarlama liderleri yer aldı.

'GÜÇLÜ HAYALLERİ OLAN CESUR MARKALAR PAZARLAMA DÜNYASINA YÖN VERECEK'

Çok yönlü şapkaları ile pazarlamanın her alanına dokunan ve her birine güçlü liderlikleri ile yön veren CMO'ların rolünün her zamankinden daha da kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Publicis Groupe Türkiye CEO'su İnanç Dedebaş, şu ifadeleri kullandı:

"Veri ve analitiğin gücünden yararlanan, teknolojiyi doğru kullanarak ileriyi doğru okuyabilen, en önemlisi de tüm bunların sonucunda markaları adına büyük hayalleri olan pazarlama liderleri rekabette üstünlük sağlayacak. 'Yapmak ya da yapmamak' sorusu etrafında sadece yapılabileni değil, aynı zamanda etkili olanı arayan CMO'lar, sonsuz kaynağa erişebildiğimiz fırsatlar havuzu içerisinden en doğru olana ulaşmayı hedeflemeye devam edecek. Pazarlama dünyasında yeni bir yetkilendirme çağının başladığını söyleyebiliriz. Kültürel ve toplumsal araştırmalardan yola çıkarak elde ettiğimiz 'içgörüler' yapay zeka ve makine öğreniminin gücü ile 'öngörülere' dönüşüyor. Hiç kaybolmayacak CMO'nun içinden gelen güçlü koku alma yetisi topluma ve tüketicilere dair daha somut öngörülerle birleşip, daha yaratıcı olmalarını sağlayacak. Bu kapsamda 2016 yılından bu yana, Data Expert iş birliğiyle BMI Business School tarafından yürütülen 'En Etkin 50 CMO' listesi, Türkiye'nin lider global ve yerel şirketlerinde pazarlama fonksiyonunun bayrağını taşıyan, 'iş dünyasının altın yakalıları' olarak nitelendirdiğimiz CMO'lara odaklanıyor. Zorlu şartlardaki üstün performansları ile dikkat çeken pazarlama liderleri, sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde seçiliyor. Stratejik partneri olduğumuz CMO Summit 2024'te gerçekleşecek En Etkin 50 CMO Ödül Töreni'nde yer alacak liderlerimizi takdim etmekten mutluluk duyuyoruz."

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Türkiye'nin En Etkin 50 pazarlama liderinin belirlendiği araştırma, Türkiye'de açıklanan 500 listeleri, borsaya kote şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular üzerinden gerçekleştirildi ve 800'ün üzerinde organizasyon belirlendi. Cirosal büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı, organizasyonun sektördeki saygınlığı gibi kriterlerle araştırmaya dahil edilen 800'ün üzerinde organizasyonun üst düzey pazarlama yöneticilerine ulaşıldı. Elde edilen veriler, Danışma Kurulu tarafından analiz edildi. Danışma Kurulu'nun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda performanslarıyla dikkat çeken liderler Türkiye'nin En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi olarak belirlendi.

PAZARLAMA LİDERLERİ ÖDÜLLERİNİ CMO SUMMİT 2024'TE ALACAK

En Etkin 50 CMO'ya ödülleri 17 Ekim'de Re-Imagining in The Age of AI temasıyla gerçekleşecek olan CMO Summit 2024'te yöneticilere takdim edilecek. Türkiye'nin pazarlama alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak CMO Summit 2024'te çok sayıda üst düzey konuşmacı yer alıyor.