Türkiye'nin elektrik kurulu gücü ağustos sonunda 126 bin 944 megavata ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Elektrik kurulu gücümüz, ağustos ayı sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata erişti" dedi.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, ağustos ayı sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata ulaştı. Toplam kurulu gücün yüzde 62,9'una karşılık gelen 79 bin 902 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşurken, güneş enerjisinin kurulu güç içerisindeki payı yüzde 22'ye yükseldi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'deki yerli kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payının yüzde 72,1 olduğunu dile getirdi. Ağustos ayı sonu itibarıyla güneş enerjisinin kurulu gücünün 27 bin 914 megavata yükseldiğini, toplam kurulu güç içerisindeki payın ise yüzde 22 olduğunu aktaran Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 62,9

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü, ağustos ayı sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata yükseldi. Bu kapasitenin 79 bin 902 megavatının yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturduğu belirtildi. Böylece yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 62,9'a ulaştı. Yerli kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payı ise yüzde 72,1 olarak gerçekleşti.

Güneş enerjisinin kurulu gücü 27 bin 914 megavata yükseldi

Ağustos ayı sonu itibarıyla güneş enerjisinin kurulu gücü 27 bin 914 megavata yükselirken, toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 22 oldu. Rüzgar enerjisinde ise kurulu güç 15 bin 434 megavata ulaştı ve toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 12,2 olarak gerçekleşti. Böylece güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücü 43 bin 348 megavata, toplam kurulu güç içerisindeki payı ise yüzde 34,2'ye yükseldi.

"Elektrik kurulu gücümüz, ağustos ayı sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata erişti"

Türkiye'nin enerjide tam bağımsız olması için çalışmaların sürdüğünü belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Elektrik kurulu gücümüz, ağustos ayı sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata erişti. Bu gücün yüzde 62,9'u yenilenebilir kaynaklardan oluşurken, güneş ve rüzgarda toplam 43 bin 348 megavat kurulu güce ulaştık. Güneşin, kurulu gücümüz içerisindeki payı yüzde 22'ye çıktı. Temiz, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın payını her geçen gün biraz daha büyüteceğiz. Güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırarak hem enerji arz güvenliğimizi güçlendirecek hem de 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. COP31 sürecinde de Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu ve somut hedeflerini güçlü şekilde ortaya koyacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı