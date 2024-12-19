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Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor

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Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya son eklenen firma ise Aroma oldu. İçecek sektörünün köklü firması Aroma'nın konkordato isteyebileceği iddia edilmiş fakat herhangi bir karara rastlanmamıştı. Doğuş Çay'a satılacağı konuşulan dev şirketle ilgili gerçek ise şirketin genel kurul çağrısında ortaya çıktı.

1968 yılında Bursa'da kurulan Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin satışı gündeme geldi. 14 Aralık 2024 tarihinde Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan genel kurul duyurusundaki şu gündem maddesi dikkat çekti;

"Yönetim Kurulu Üyelerine Bursa İli Gürsu ilçesi Kurtuluş Mh. Osb Mevkii 3164 Ada 3 Parsel, Bursa İli Gürsu ilçesi Kurtuluş Mh. Osb Mevkii 3173 Ada 2 Parsel, Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mh. Danalanı Mevkii 1131 Ada 18 Parsel, Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mh. Danalanı Mevkii 1131 Ada 1 Parsel , Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mh. Danalanı Mevkii 1131 Ada 17 Parsel ' deki taşınmazların ve bu adreslerdeki her türlü makine ekipman, demirbaş, bina, alt yapı - üst yapı düzenleri ve şirketin marka hakları , lisanslar her türlü hak ile ruhsatların devri ve satışının görüşülmesi"….

ŞİRKETTEN RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Şirketin ilan.gov.tr'de de yayınlanan genel kurul duyurusundaki bu madde "Neler oluyor?" sorusunu akıllara getirirken şirketten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hafta başında Para Dergisi'nde yayınlanan İdriz Çokal imzalı haberde, "Duruk Ailesi'nin Türkiye'nin en eski markalarından biri olan Aroma'yı Doğuş Çay'a sattığı belirtiliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için net ifade edemiyoruz ama gıda sektörünün şu anda bu satışı konuştuğunu belirtelim" kulis bilgisi yer aldı. Şirketten yapılan duyuru bu kulisi doğrular nitelikte.

Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre şirketle ilgili konkordato başvurusu yaptığına dair söylentiler de son günlerde ekonomi kulislerinde konuşuldu fakat bunu doğrular nitelikte herhangi bir resmi başvuru veya açıklama yer almadı. Kasım 2018'de Sabah gazetesine konuşan Duruk ise, "Banka sizi zor batırır. Konkordato gerçek bir fırsatçılıktır. İş alemi bunu kötüye kullanıyor. Konkordato yapan aileler, o lekeyi silemez. Aile gelecek nesillerin itibarını sıfırlıyor. Bunu şu anda herkes moda gibi yapıyor ama büyük hata" ifadelerini kullanmıştı.

GENEL KURUL BURSA'DA

Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi'nin genel kurulu 27.12.2024 tarihinde saat: 10:00'da Yenidoğan OSB Mah. Atatürk Cad. No.232 Gürsu / BURSA adresinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Küresel ekonomik kriz mi? Avrupa, Amerika ve Asya’daki birçok ülkenin ekonomisi gayet iyi. Kriz falan yok. Arjantin bile düzelmeye başladı. Ekonomisi krizde olan varsa, bir tek biziz.

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Haber YorumlarıSogun Nn:

yazık yerli markalar yok oluyor hep. akp gurur duy

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

aroma güzel marka ama hiç bir yerde yok dağıtım ağı çok zayif

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Haber Yorumlarıgirilmez:

Alan da Türk firması

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Haber YorumlarıBörü 24:

Bizim insanımız da bu kola seviciliği olduğu sürece daha çok markamız kepenk indirir, bilindik kola markası belirli bir adet kola alımında indirim yapıp bu indirimi de kendi grubundaki su yu bedava vererek her yere kendi ürünlerini doldurtuyor, esnafta aç gözlü fazla para hırsı ile alıyor dolduruyor bu ürünleri dolaplarına, sorsan hepsi vatan sever Devlet millet dostu ağızları boş lakırtı ile dolu, bazen laf arasında yüzlerine vuruyorum bunları utanmada yok.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

tüp işinden önce meşrubat dağıtımıda yaptım her zaman akılsızlık edip dürüst oldum haramiler gibi kafayı çalıştırıp kul millet yetim hakkı yiyip köşeyi dönmedim ömrüm hep enayi gibi başkalarına eşeklik yapmakla geçti eşeklikten emekli oldum her neyse o zamanlar şimdiki gibi envai çeşit meyve suyu markası yoktu bir elin parmakları kadardı bunların en büyüğü aroma meysu tamek ve has tı

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Haber YorumlarıXYZ:

Hukumet kolpaci çete gibi uygulamalarda bulunuyor. Mehmet simsek aklini yitirdi, alninin teriyle calisanlardan vergi cesitli sekillerde vergi topluyor. Bana bu yorumu soracagin alnini karislarim. Yurt disi cikis harci odedim, akabinde harcalari arttirdi, ikinci tutari odedim, ilkini iade edin diye dilekce verdim, maliyeden hala tik yok.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Hazır meyve sularında bence dünya standartlarında üretim yapan güvenilir bir marka ama bizler tarafından rağbet görmedi gibi..

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Isimden olabilirmi? Aroma duyunca insanın aklına yapay ilaç aromalar geliyor

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Bu Haber Yandas Medya Haberine Benziyor Gene..TC Ciftliginin Olagan Krizlerini Sanki Butun Dunyada Varmis Gibi Anlatip," Kuresel Kriz" Diyor..Kuresel Krizin Icinde Pasaportlarin Prestij Kayiplari da Varmiymis ?

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