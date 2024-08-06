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Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

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Türkiye'nin köklü hava yolu şirketlerinden Atlasglobal resmen iflas etti. 2021 Haziran ayında iflasını ilan eden dev havayolu şirketiyle ilgili Yargıtay'dan oy birliğiyle onama kararı çıktı. Kararla birlikte Atlasglobal resmen kapanmış oldu.

Türkiye'nin havacılık sektöründeki köklü şirketlerinden biri olan Atlasglobal (Atlasjet Havacılık A.Ş.), 2021 Haziran ayında iflasını ilan etmişti. Bu iflas kararı sonrasında yaşanan hukuki süreçte, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararını verdi, ancak bu karar İstinaf Mahkemesi'ne taşındı ve süreç uzadı.

KÖKLÜ ŞİRKETİN İFLASI KESİNLEŞTİ

İstinaf Mahkemesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 376/3. maddesi gereğince, şirket yönetim kurulunun iflas talebinin olması gerektiğini belirterek, eksik belgeler nedeniyle iflas kararını bozdu. Mahkeme, dosyayı tekrar Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderdi. Yeniden yapılan yargılama sonucunda, 19 Ocak 2023 tarihinde Atlasglobal'in iflasına tekrar karar verildi.

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Bu karar, Yargıtay'a taşındı ve Yargıtay 6. Hukuk Dairesi iflas kararını oy birliğiyle onayladı. Böylece Atlasglobal'in iflası kesinleşmiş oldu ve uzun yıllar Türk havacılık sektöründe faaliyet gösteren bu şirket resmen kapanmış oldu.

Yargıtay tarafından alınan karar şöyle:

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Yargıtay Türkiye Havacılık Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (11)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Atlasjet zaten batmıştı, sonra atlasglobal oldu, paralar temizlendi aklandı sonra iflas. Üzülmeyin sakın battı falan filan diye :)

82
4
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1gerceklerinsesi:

Yerine AJet geldi hiç merak etmeyin. O da skandallarla her gün reklamını yapıyor zaten. Reklamın iyisi kötüsü olmaz

49
15
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Abdullah Atik:

Şirket iflası temizlik arınma operasyonudur ..! çok duyduk bu hikayeleri ….:))

37
2
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Can:

Atlas jet , Turizm ve kültür bakanının ikiz kardeşine ait bir şirket . Yani bu ülkede turizm bakanının birinci derece yakınıda olsanız , iflas edebilirsiniz .

14
18
yanıtYanıtla
Cevap :

Şu haberi daha kaç kez ısıtıp ısıtıp önümüze koyacaksınız merak ediyorum.

28
1
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Yusuf Adıyaman:

Bizene batıysa devlet düşünsün

19
4
yanıtYanıtla
Mustafa Aydogan:

Hangi yandaşa satılması için iflas ettirildi?

2
1
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gunay yanug:

çoktttaannn batmıştı şimdimi uyandıızzzz

1
0
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