Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Türkiye'nin havacılık sektöründeki köklü şirketlerinden biri olan Atlasglobal (Atlasjet Havacılık A.Ş.), 2021 Haziran ayında iflasını ilan etmişti. Bu iflas kararı sonrasında yaşanan hukuki süreçte, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararını verdi, ancak bu karar İstinaf Mahkemesi'ne taşındı ve süreç uzadı.

KÖKLÜ ŞİRKETİN İFLASI KESİNLEŞTİ

İstinaf Mahkemesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 376/3. maddesi gereğince, şirket yönetim kurulunun iflas talebinin olması gerektiğini belirterek, eksik belgeler nedeniyle iflas kararını bozdu. Mahkeme, dosyayı tekrar Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderdi. Yeniden yapılan yargılama sonucunda, 19 Ocak 2023 tarihinde Atlasglobal'in iflasına tekrar karar verildi.

Bu karar, Yargıtay'a taşındı ve Yargıtay 6. Hukuk Dairesi iflas kararını oy birliğiyle onayladı. Böylece Atlasglobal'in iflası kesinleşmiş oldu ve uzun yıllar Türk havacılık sektöründe faaliyet gösteren bu şirket resmen kapanmış oldu.

Yargıtay tarafından alınan karar şöyle:

